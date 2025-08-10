Burkina / Concours directs 2025 : le ministre Traoré « satisfait » du déroulement des épreuves

Manga, 10 août 2025 (AIB)-Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, s’est dit « satisfait », dimanche, après une visite à l’école communale de Manga (région du Nazinon) pour constater le déroulement des dernières épreuves des concours directs de la session 2025.

« Le premier motif de satisfaction est que tout se déroule bien pour cette dernière journée de composition », a déclaré le ministre à l’issue de sa visite du centre de composition installé dans l’enceinte de l’école communale de Manga.

Pour le ministre Traoré, qui était accompagné de ses collaborateurs et de la gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, cette satisfaction découle notamment des échanges « rassurants » avec des candidats, dont certains en étaient à leur sixième épreuve depuis le début de la session.

Son deuxième motif de satisfaction est d’ordre général. « Malgré quelques incidents enregistrés au plan national, ceux-ci ont été maîtrisés, ce qui a permis de poursuivre les épreuves sans interruption », a-t-il affirmé, félicitant par ailleurs l’ensemble des acteurs mobilisés pour l’organisation.

Face aux candidats, le ministre en charge de la Fonction publique a assuré que toutes les dispositions sont prises, au niveau national, pour permettre aux meilleurs de réussir. Il les a également exhortés à l’intégrité, à l’honnêteté et à l’effort afin de mériter d’intégrer la fonction publique.

Pour la secrétaire générale du Nazinon, Abibata Bamouni, depuis le début de la session, les épreuves se sont « globalement bien déroulées » au niveau local, hormis de légers retards et quelques manquements aux consignes par certains candidats.

Au total, en ce dernier jour des épreuves de la session, 24 477 candidats ont composé dans les différents centres de la région du Nazinon, contre 5 116 absents, soit un taux de participation de 72,64 % sur un effectif initial attendu de 33 698 candidats.

Agence d’information du Burkina

MZ/ata