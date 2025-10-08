BURKINA-SANGUIE-KORDIE-SOCIETE-ASSOCIATION-SOLIDARITE

Rentrée scolaire à Ninion : une journée de solidarité agissante soulage les couches vulnérables

Ninion, 7 oct. 2025 (AIB) – L’école primaire Ninion « A » a abrité lundi, une cérémonie de solidarité marquant un engagement fort en faveur des enfants nécessiteux de la commune, a constaté l’AIB.

Sous la présidence effective du PDS de la commune de Kordié, Urbain Segueda et en présence du chef de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Kordié, Servais Dominique Toné, l’événement a bénéficié à 52 élèves du primaire et du post-primaire.

Les bénéficiaires ont reçu des kits scolaires complets, incluant fournitures et livres, une prise en charge de leurs frais de scolarité, et même deux vélos pour faciliter leur accès à l’école. Un geste anonyme a également permis d’offrir des effets d’habillement, complétant l’aide directe aux écoliers.

La générosité s’est étendue à la communauté et aux structures éducatives. Trente (30) femmes ont été honorées par la marraine des enfants, Mme Alice Diboulo, recevant chacune une natte et une couverture.

Par ailleurs, des rames de papier ont été distribuées aux services clés comme la CEB de Kordié et le CEG de Ninion, tandis que les quatre écoles présentes ont reçu des cahiers pour soutenir les élèves de CM2. L’école Ninion A, a, en plus, reçu des cahiers de préparation pour ses six classes. Dix autres écoles de la commune se verront également remettre des documents didactiques par la hiérarchie.

Cette importante opération a été rendue possible grâce à la contribution de généreux donateurs dont des amis et sympathisants de l’association Zin-din.

Cette journée de solidarité, menée par le mouvement « Zin-din, solidaire pour le développement », insuffle un optimisme renouvelé pour une année scolaire paisible et fructueuse.

