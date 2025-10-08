Burkina-Remise-Motos-Volées-Propriétaires

Burkina : Plus de 100 motos volées remises à Leurs Propriétaires

Ouagadougou, 8 oct. 2025 (AIB)- Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a présidé, ce mercredi, à la Place de la Révolution, la cérémonie de remise symbolique de plus d’une centaine de motos retrouvées, un acte fort d’engagement patriotique.

Ce sont plus de 100 motos de diverses marques volées, braquées, ou retirées de force à leurs propriétaires de 2019 à aujourd’hui, qui ont été restituées. Ces engins ont été récupérés par la Police nationale à l’issue d’une enquête minutieusement menée suite à des plaintes et déclarations enregistrées dans les commissariats du pays.

La remise de ces biens, souvent essentiels à la mobilité et aux activités économiques des citoyens, est un signal fort des autorités. Elle témoigne de la détermination des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) à lutter contre la criminalité ordinaire.

Saluant le succès de cette opération, le Ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a tenu à féliciter les FDS de son département et de la Gendarmerie pour le travail abattu. Leur engagement a permis à ces motos de retrouver leurs légitimes propriétaires.

Cette restitution s’inscrit dans le cadre des Journées Nationales d’Engagement Patriotique (JNEP), une initiative présidentielle visant à renforcer le patriotisme, la citoyenneté et la discipline au sein de la nation.

La cérémonie d’aujourd’hui s’aligne parfaitement sur l’esprit des JNEP, rappelant que l’engagement patriotique passe aussi par la protection des biens et des droits des citoyens.

Agence d’Information du Burkina

Ws/bbp