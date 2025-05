Rencontre avec la communauté de l’AES à l’occasion du séjour officiel du Président du Faso à Moscou

Le Capitaine TRAORÉ aux étudiants africains : « apprenez la pratique pour que ça serve à nos pays ! »

(Moscou, 10 mai 2025, GMT+3). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a échangé, ce samedi dans la matinée, à l’université de technologie chimique Dmitry-MENDELEEV de Moscou, avec la communauté de la Confédération des États du Sahel (AES) et les étudiants africains des universités de Russie.

Dès ses premiers mots, le Capitaine TRAORÉ campe le décor : « Nous ne sommes pas là pour demander des soutiens financiers ou des quotas de bourses pour des études à l’étranger. Notre vision est que nos partenaires nous envoient des instructeurs, des spécialistes pour dupliquer les meilleures universités comme celle-ci dans nos pays et former plus grand nombre ». La salle exulte.

C’est face une communauté et des étudiants enthousiastes et satisfaits de le rencontrer que, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a tenu un discours très inspirant. Le Chef de l’État, professeur d’une matinée, a livré à ses vis-à-vis un cours de chimie et au-delà, un argumentaire sur le rôle que pourrait la chimie dans la géopolitique actuelle du Sahel marquée par la guerre ; une guerre générée par l’impérialisme qu’il faut, à tout prix, vaincre avec l’apport de tous dont celui de cette diaspora.

La chimie peut servir à nos pays pour avoir une avance dans la guerre qu’ils mènent contre le terrorisme. Par la pratique de la chimie, nos États peuvent mettre en place des mécanismes pour la fabrication des outils essentiels dans la guerre. « Vous avez la chance d’être ici, à l’origine de la science et de la technologie (…) Profitez donc apprendre la pratique pour que ça serve à nos pays », insiste le Présidence du Faso, s’adressant aux étudiants.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ rassure à ces étudiants venus de la Confédération des États du Sahel pour des études en Russie : « nous avons besoin de vous pour développer nos pays », et cela par la mise en pratique des connaissances assimilées par ceux-ci au cours de leur formation dans les filières technologiques.

Pour ce faire, « nous allons continuer d’intensifier la coopération avec la Russie » particulièrement dans le domaine de l’éducation, soutient le Président du Faso qui compte sur l’engagement de toute la communauté.

Le Chef de l’État a insisté sur la nécessité pour les étudiants de s’appliquer sérieusement dans leur formation, de mettre en pratique leur savoir au bénéfice du développement de leur pays et de transmettre leurs connaissances aux générations futures.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso