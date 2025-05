Burkina : Les sages-femmes et maïeuticiens célèbrent la journée internationale de la sage-femme 2025, en différée

Manga, 9 mai 2025 (AIB) – L’Association burkinabè des sages-femmes et maïeuticiens ont célébré, en différé, vendredi, à Manga, dans la région du Centre-sud, l’édition 2025 de la Journée internationale de la sage-femme, placée sous le thème « sage-femme, indispensable dans chaque crise ».

Manga, chef-lieu de la région du Centre-sud a accueilli l’édition 2025 de la Journée internationale de la sage-femme (JISF). Célébrée chaque 5 mai de l’année, au niveau international, c’est le vendredi 9 mai que l’Association burkinabè des sages-femmes et maïeuticiens (ABSF/M), a tenu, dans la ‘’cité de l’épervier’’, la cérémonie commémorative nationale de l’événement sous le thème : « sage-femme, indispensable dans chaque crise ».

Une journée « très symbolique », selon la présidente de l’ABSF/M, Blanche Zoungrana, car elle met sous le feu des projecteurs la sage-femme ainsi que son rôle en matière de santé maternelle et infantile.

Le thème de l’édition en cours revêt aussi une signification particulière notamment pour les sages-femmes et maïeuticiens du Burkina Faso, a dit Mme Zoungrana.

Elle a expliqué que ces acteurs de la santé qui contribuent à 90% aux soins en matière de santé maternelle et infantile, selon la confédération internationale des sages-femmes, travaillent « laborieusement », au plan national, malgré le sous-effectif occasionnant la surcharge de travail, l’insuffisance du matériel médicotechnique et l’environnement sécuritaire difficile pour ceux qui exercent dans les localités à fort défi sécuritaire.

La gouverneure du Centre-sud, Yvette Nacoulma, qui a présidé la cérémonie commémorative de la JISF 2025, a rappelé que le personnel de santé, en l’occurrence les sages-femmes et les maïeuticiens, a un « rôle prépondérant » à jouer dans l’atteinte des objectifs de santé définis dans le plan d’action pour la stabilisation et le développement.

Aussi, elle a soutenu que la JISF est une belle opportunité d’exprimer la reconnaissance de tous aux sages-femmes et maïeuticiens pour « le rôle combien important qu’ils jouent dans ce contexte de crise sécuritaire dans notre pays afin d’assurer le bien-être des femmes et des nouveau-nés ».

L’autorité régionale a, par ailleurs, exhorté les sages-femmes et maïeuticiens à « rester fidèles à leurs serments pour qu’ensemble, aux côtés du gouvernement, l’on puisse travailler à parvenir à une amélioration significative de l’état de santé des populations du Burkina Faso, tout en libérant le territoire national ».

C’est aussi le message qui leur a été adressé par la directrice régionale de la Santé du Centre-sud, Anata Doro à travers sa représentante, par ailleurs directrice générale du Centre hospitalier régional (CHR) de Manga, Aminata Nana.

Elle a, également, loué le rôle des sages-femmes et maïeuticiens précisant que leur apport dépasse de loin la salle d’accouchement. « Vous êtes aussi éducatrices, conseillères, formatrices et médiatrices dans les communautés », a souligné la directrice régionale de la santé.

Anata Doro a, du reste, relevé qu’il est impératif que les décideurs tout comme le personnel de la santé puissent « améliorer leurs conditions de travail, garantir leur sécurité, renforcer leurs capacités par une formation continue adaptée au contexte et leur fournir des outils et équipements dignes de leurs responsabilités ».

La présidente de l’ABSF/M, Blanche Zoungrana, a, elle aussi, abondé dans le même. Elle a invité l’Etat, les communautés et les partenaires techniques et financiers à « investir davantage dans les sages-femmes » en résorbant les difficultés ci-dessus citées et en les impliquant dans les choix décisionnels qui les concernent. Cela, précise-t-elle, pour l’amélioration continue de la santé maternelle et infantile et, par ricochet, pour le bien-être de la population du Burkina Faso.

A l’occasion de la cérémonie commémorative de la JISF 2025, l’ABSF/M a offert des présents symboliques à des personnalités présentes à l’activité. Des stands d’exposition de produits médicinaux et de matériaux médicotechniques pour l’accouchement et les soins du nouveau-né ont été également dressés permettant aux participants de les découvrir ou se les procurer.

Agence d’ Information du Burkina

MZ/ata/ak