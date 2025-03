Projet MODHEM+/ DDC: Un bilan satisfaisant après 4 années de mise en œuvre

Ouagadougou, (AIB)-L’Organisation Néerlandaise de Développement SNV, soutenue par le Bureau la coopération suisse au Burkina Faso (DDC) a diffusé les résultats du Projet d’amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agropasteurs par l’utilisation de la téléphonie mobile et de l’imagerie satellitaire/Composante infrastructures (MODHEM+/DDC), le vendredi 28 mars, à Ouagadougou. Au terme des 4 années de sa mise en œuvre, c’est un bilan satisfaisant qui a été dressé.

Le Projet d’amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agropasteurs par l’utilisation de la téléphonie mobile et de l’imagerie satellitaire/Composante infrastructures (MODHEM+/DDC) est jugé satisfaisant par les acteurs.

Les résultats de sa mise en œuvre ont été diffusés au cours d’un atelier, le vendredi 28 mars 2025, à Ouagadougou. En effet, le projet MODHEM+/DDC est une initiative de l’Organisation Néerlandaise de Développement SNV, financé par le Bureau la Coopération Suisse.

D’un cout global de 3 milliards 300 millions francs CFA, MODHEM+/DDC a pour objectif de contribuer à améliorer la productivité, les revenus, la résilience et la santé alimentaire des populations pastorales et agropastorales.

Le projet a pour zone d’interventions quatre (04) régions du Burkina Faso à savoir les régions des Cascades, du Centre-ouest, du Centre-sud et du Sud-ouest.

Il a touché environ 290 milles acteurs directs et plus de 800 milles acteurs indirects.

Cet atelier vise à partager avec l’ensemble des participants, les principaux résultats de l’intervention du projet en mettant en exergue, les pratiques pertinentes qui ont permis d’atteindre des changements significatifs.

Des objectifs atteints

Pour Kassoum Ouédraogo, Coordonnateur du projet MODHEM+/DDC, l’ensemble des activités a été déroulé.

« Les résultats sont bien appréciés sur le terrain par les différents acteurs. Le projet a fait l’objet d’une évaluation jugée positive » affirme -t-il.

Selon lui, MODHEM+/DDC a été exécuté autour de 4 axes majeurs.

« La mobilité du bétail dans des conditions apaisées à travers la construction de 217 kilomètres de pistes à bétail, l’aménagement de 6 aires de repos, la construction de 6 parcs de vaccination et 6 points d’eau. Nous avons aussi aménagé 2 marchés à bétails, 2 postes vétérinaires équipés, 2 abattoirs, 10 addictions d’eau potables simplifiées » en sont quelques réalisations clés, explique-t-il.

« Les chaines de valeurs lait, bétail-viande, compostes et forage ont été utilisées comme entrée afin de créer des opportunités d’emplois et de revenus pour les acteurs. Nous avons aussi accompagné l’ensemble des 20 communes d’intervention à élaborer des textes qui visent à règlementer la gestion des ressources pastorales et contribuer à relire la Loi d’Orientation relative au pastoralisme. Le dernier axe a consisté à renforcer les capacités des acteurs » soutient-il.

Des acteurs satisfaits des résultats

Adama Boro, représentant du Secrétaire général du ministère en charge de l’agriculture a salué l’ensemble des acteurs qui se sont investis pour l’atteinte des résultats.

« Nous sommes satisfaits parce qu’au début nous avions des inquiétudes. Il y a eu la réalisation des balises pour sécuriser les couloirs de transhumance. Notons également la réalisation des investissements hydraulique pastorale et la sécurisation d’espace dédiés à la production animale. La dynamique a été saluée par les populations » relève -t-il.

Adama Boro a suggéré la consolidation et l’extension de ces actions pour le bonheur des populations. Naaba Tigré de Sondré apprécie positivement la délimitation des couloirs de transhumance ainsi que la construction de points d’eau, ce qui permettra d’éviter certains conflits. MODHEM+/DDC a été lancé en mai 2021.

Une évaluation à mi-parcours a été commandité par le Bureau de la Coopération Suisse en mars 2024.Aux dires des différents acteurs, des concertations sont en cours pour une consolidation des acquis du projet dans une seconde phase.

L’Organisation Néerlandaise de Développement SNV est présente au Burkina Faso depuis 1970 et travaille dans trois principaux secteurs que sont l’agroalimentaire, les énergies renouvelables et l’eau.

Agence d’information du Burkina

AS/ata