Préparatifs coupe CAF : l’USFA démarre le Tournoi de la fraternité par une victoire face à Haknour du Togo (3-0)

Ouagadougou, 27 août 2025 (AIB)-Dans le cadre des préparatifs pour la coupe de la Confédération CAF, L’Union sportive des forces armées (USFA) du Burkina Faso a enregistré une victoire de 3 buts à 0 le 25 août dernier à Ouagadougou face à CDF Haknour du Togo, dans le Tournoi de la fraternité que l’équipe militaire a organisé pour se mettre en jambe.

Les buts de l’USFA ont été marqués par K. Abdoulaye (6e), G. Mohamed (90+1) et B. Abdoul F. (90+2). Cette victoire va donner plus de confiance aux protégers de Amadou Sampo qui croiseront le vendredi 29 août prochain, une autre équipe togolaise, l’Association sportive des chauffeurs de la Kozah (ASCK). Ce mercredi 27 août l’ASCK jouera contre le Binga FC du Mali à la faveur de la 2e journée du tour de la fraternité.

L’USFA en collaboration avec un de ses partenaires a organisé ce tournoi amical nommé « Tournoi de la fraternité », qui se déroule du 25 août au 5 septembre 2025 à Ouagadougou dans la capitale burkinabè sous le signe de la fraternité et de l’amitié, dans le but « de préparer les clubs participants aux compétitions africaines ainsi qu’aux championnats nationaux dans un esprit de fair-play, de convivialité et de promotion des valeurs du football ».

Les clubs participants sont, l’USFA (Burkina Faso), l’ASCK, le CDF Haknour (Togo) et Binga FC du Mali.

Voici le programme des matchs sur le terrain USFA

Lundi 25 août 2025

USFA # Haknour : 3-0

Mercredi 27 août 2025

ASCK # Binga FC

Vendredi 29 août 2025

ASCK # USFA

Dimanche 31 août 2025

Binga FC # CDF Haknour

Mercredi 3 septembre 2025

ASCK # CDF Haknour

Vendredi 5 septembre 2025

USFA # Binga FC

Agence d’information du Burkina

