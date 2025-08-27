Audience du Président du Faso

Le Sultanat d’Oman veut saisir les opportunités d’investissement au Burkina Faso

(Ouagadougou, 27 août 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé ce mercredi, une audience au Président de la Haute autorité du Fonds souverain du Sultanat d’Oman, Son Excellence Abdulsalam Bin Mohammad Al MURSHIDI à la tête d’une forte délégation.

Le Chef de l’État et ses hôtes ont échangé sur les opportunités d’investissement du Fonds souverain du Sultanat d’Oman dans notre pays.

Selon Son Excellence Abdulsalam Bin Mohammad Al MURSHIDI, le Fonds souverain du Sultanat d’Oman compte investir dans les secteurs des mines, de l’agriculture et d’autres secteurs au Burkina Faso.

« Nous procéderons à la signature d’autres conventions et nous espérons également multiplier les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et le Sultanat d’Oman », a déclaré à la presse, le Président de la Haute autorité du Fonds souverain de Sultanat d’Oman, à l’issue de l’audience.

À cette occasion, Son Excellence Abdulsalam Bin Mohammad Al MURSHIDI a traduit les salutations de Son Altesse, le Roi du Sultanat d’Oman au Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

Agence d’Information du Burkina