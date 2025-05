Première édition du SRAEL : Le mérite de onze acteurs du monde rural reconnu

Ouagadougou, 8 mai 2025 (AIB)-La première édition du Salon régional de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SIAEL), qui s’est déroulée du 1er au 4 mai 2025 dans la cité de Naaba Kango, a tenu toutes ses promesses. La nuit des lauréats, tenue le 3 mai dans les locaux de la FNGN, a vu les sacrifices des fils et filles de la région récompensés.

Né des recommandations du Salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SIAEL), tenu du 20 au 27 février à Komsilga, le Salon régional de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SRAEL) est une initiative de l’Association pour le développement du monde rural (ADMR), en collaboration avec la Fédération nationale des groupements Naam. Selon les organisateurs, cette première édition a relevé tous les défis.

Producteurs agricoles, éleveurs et transformateurs de produits agricoles venus des quatre coins du Burkina Faso ont marqué leur présence à ce salon qui met en lumière les activités du monde rural. La nuit des lauréats, organisée le 3 mai au soir, a permis de reconnaître le mérite de onze fils et filles de la région, entièrement engagés pour la cause du monde paysan.

Au total, onze (11) prix ont été décernés, composés de trois (03) prix officiels, cinq (05) prix spéciaux et des trois Kuuri d’or du SRAEL 2025. En plus de ces prix, des trophées d’honneur ont été remis à des personnalités éminentes ayant marqué le monde rural, notamment feu Dr Bernard Lédéa Ouédraogo, feu Bougouraoua Ouédraogo et feu Dr Salifou Diallo.

Selon le commissaire général Jean Victor Ouédraogo : « Nous voici réunis ici, dans la région du Nord, depuis trois jours pour saluer et plaider la cause de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage à travers le Salon régional de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage, en abrégé SRAEL. Au moment où les lampions vont s’éteindre sur ce salon, laissez-moi vous dire que la tenue de cette première édition relève presque du miracle. En effet, face à la rareté des ressources, nous avons envisagé à plusieurs reprises l’annulation ou le report de la date, en espérant que nos partenaires traditionnels pourraient, une fois de plus, nous permettre d’organiser ce grand rendez-vous des producteurs. »

Une note de satisfaction générale ressort de cette première édition, à en croire le président du comité d’organisation du SRAEL Nord, Issouf Traoré. « La nuit de récompense a pour objectif, dans un premier temps, de rendre hommage au dévouement des fils et filles engagés pour la cause du monde rural, puis de saluer ceux qui, malgré le contexte sécuritaire difficile, continuent de faire rayonner la région sur les plans national et international en matière de production agro-sylvo-pastorale. Aujourd’hui, le bilan est très positif, avec un sentiment de réussite totale dans l’organisation de cette activité. »

L’engagement des acteurs du monde rural salué

Les trois Kuuri d’or du SRAEL 2025 – Binta Sawadogo avec Faso Risongo en agriculture, Abdoul Karim Ouédraogo de Tougo (Zondoma) en élevage, et Moussa Ouédraogo du Zondoma en environnement, dans la catégorie des prix officiels – repartent, en plus de leurs trophées, avec un équipement d’une valeur de 1 000 000 F CFA. Quant aux lauréats des prix spéciaux, chacun a reçu un trophée et une enveloppe financière de 100 000 F CFA.

En plus des prix officiels et spéciaux, des trophées d’honneur ont été décernés à feu Bougouraoua Ouédraogo, feu Dr Salifou Diallo et feu Dr Bernard Lédéa Ouédraogo.

Hamidou Sawadogo, après avoir obtenu sa licence en biologie à l’Université Joseph Ki-Zerbo et animé par une passion pour l’élevage à travers son centre Weog Noraogo, faisait partie des lauréats du SRAEL 2025. Il a exprimé sa joie en ces termes :

« Je suis très fier aujourd’hui d’avoir reçu, de la part du comité d’organisation du SRAEL Nord, le prix spécial en élevage. Cette récompense est une invite à redoubler d’efforts. Mon message à la jeunesse : travaillez, persévérez, car seul le travail paie. »

Cette nuit de récompense des acteurs du monde rural s’est déroulée en présence des autorités régionales. Le secrétaire général de la région du Nord, Kouilga Albert Zongo, prenant la parole au nom du gouverneur, s’est réjoui de la tenue de cette édition de la nuit des lauréats :

« Le Salon régional de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage s’inscrit dans la même vision et la même dynamique que celles des autorités du pays, à savoir l’offensive agropastorale et halieutique pour une souveraineté alimentaire. Ce salon a prouvé que nous avons des agriculteurs, des éleveurs ainsi que des autorités capables d’atteindre les résultats escomptés. »

C’est sur ces notes de satisfaction générale que le Commissariat général du Salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SIAEL) donne rendez-vous pour la 8ᵉ édition du SIAEL, prévue du 22 au 28 décembre 2026 dans la commune de Komsilga, province du Kadiogo. La 2ᵉ édition du SRAEL se tiendra en 2027 dans la région du Plateau Central.

