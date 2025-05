De Chicago à Chiclayo, de missionnaire à pape : l’ascension de Robert Prevost

Ouagadougou, 8 mai 2025 (AIB)-Né à Chicago en 1955, Le Cardinal Prevost succède au pape François et prend la tête de l’Église catholique après une longue carrière pastorale, académique et administrative aux États-Unis, au Pérou et au Vatican.

Le cardinal Robert Francis Prevost, 69 ans, a été élu pape, devenant ainsi le premier pontife issu de l’Ordre de Saint-Augustin et le deuxième originaire du continent américain, après le pape François.

Docteur en droit canonique, ancien missionnaire au Pérou et ancien prieur général de son ordre religieux, le nouveau pape a été nommé en 2023 préfet du Dicastère pour les évêques, un poste clé dans la gouvernance de l’Église. Élevé au cardinalat par François la même année, il a joué un rôle central dans les récentes assemblées du Synode sur la synodalité.

Sa devise épiscopale, In Illo uno unum (« Dans l’Unique, un seul »), reflète son attachement à l’unité dans le Christ. Figure de dialogue et d’humilité, il est reconnu pour son enracinement spirituel et sa proximité avec les communautés populaires.

Le choix de Robert Prevost semble s’inscrire dans la continuité des réformes initiées par le pape François.

Source : Vatican.news