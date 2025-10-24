Portrait : Une « Étoile du Faso » ambitionne d’installer la 1ʳᵉ unité industrielle agroalimentaire dans le Yaadga

Ouahigouya, 22 oct. 2025 (AIB)-La Présidente de la coopérative Sidlawendé, Binta Savadogo, une « Étoile du Faso », ambitionne d’installer la première unité de transformation de la farine infantile à Ouahigouya, dans la région du Yaadga. Portrait d’une femme battante qui a choisi de s’investir dans la valorisation des produits locaux.

Originaire de la région du Centre, Binta Savadogo est née à Ouagadougou, dans le quartier Hamdalaye. Après l’obtention de son Certificat d’études primaires (CEP) en 1981, elle s’installe dans la cité de Naaba Kango où elle fréquente le lycée Yadéga de Ouahigouya jusqu’en classe de 4ᵉ avant d’interrompre son cursus scolaire pour s’engager dans la vie active.

Après quelques années passées dans le secteur de la collecte, du séchage, de la conservation et de la vente de pommes de terre aux particuliers puis à des structures de prise en charge des enfants souffrant de déficiences nutritionnelles, elle s’est orientée vers la transformation des céréales. Dans sa coopérative, près de 28 gammes de produits (grumeaux de céréales locales et de tubercules, gâteaux, pâtes alimentaires, couscous, etc.) y sont produites, certains étant certifiés.

Malgré sa détermination, Binta Savadogo a été confrontée à des difficultés qu’elle a transformées en opportunités. Elle s’est engagée dans la formation pour se professionnaliser. Membre de plusieurs réseaux d’associations, elle est, entre autres, présidente de la coopérative régionale « Nerwaya » et membre du bureau exécutif de la FIAF (filière maïs du Burkina). Elle a suivi des formations sur la production de farine infantile, les bonnes pratiques d’hygiène et les techniques du commerce international.

Ces différents renforcements de capacités lui ont permis d’obtenir plusieurs attestations de participation à des foires et salons internationaux, comme le SIAO. Elle est lauréate, en 2014, de la 17ᵉ édition de la Journée nationale du paysan (JNP) à Fada N’Gourma, du prix du meilleur produit innovant dans son secteur en 2016 au Bénin lors de la foire régionale de l’intégration UEMOA, et bénéficiaire du « Kuuri d’or » en agriculture, organisé en 2025 par le SRAEL à Ouahigouya.

Ses efforts dans l’innovation, la transformation et sa présence dans le secteur agroalimentaire ont été un déclic pour l’Université Léonard Bernard Ouédraogo (ULBO) et le ministère de la Justice et des Droits humains, qui l’ont associée à la journée de partage d’expériences d’« Étoiles du Faso » lors de la rentrée universitaire 2025-2026.

Reconnue dans la région du Yaadga pour son travail, la native de Hamdalaye a été nominée dans le domaine de l’agroalimentaire puis distinguée « Étoile du Faso » parmi une douzaine de personnalités et structures associatives le 16 octobre 2025 par le ministère des Droits humains, de la Justice et des relations avec les institutions dans le cadre de l’édition des JEPPC.

« C’est l’occasion pour moi de remercier le ministère et de dédier cette distinction à l’ensemble des membres et travailleurs de la coopérative Sidlawendé, aux autorités régionales du Yaadga qui nous soutiennent et nous encouragent, sans oublier les consommateurs de nos produits, à qui nous promettons d’évoluer toujours dans l’excellence et la qualité », nous a-t-elle confié.

Dans le cadre du mois d’octobre du « Consommons burkinabè », la transformatrice invite les populations de la région du Yaadga et du Burkina Faso à adopter de nouvelles habitudes alimentaires pour lutter contre les déficits nutritionnels et valoriser les céréales et produits oléagineux non ligneux.

Dans ses perspectives de développement, Binta Savadogo ambitionne de créer la première unité industrielle moderne de transformation agroalimentaire de la région du Yaadga, où elle compte générer un millier d’emplois et ouvrir des opportunités pour les élèves en fin de cycle en agroalimentaire du lycée professionnel régional Naaba Kango de Ouahigouya. Elle estime que le potentiel est là, la main-d’œuvre disponible et l’expertise acquise avec 32 ans d’expérience dans le domaine.

Dans un élan d’espoir, dame Binta affirme avoir entièrement confiance dans la volonté affichée du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, à travers le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, dans sa politique qui fait de la transformation locale un pilier fondamental du développement national et place la valorisation des produits locaux et des techniques endogènes au cœur des priorités.

Agence d’Information du Burkina

PN/as/ata