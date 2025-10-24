Tuy / Journées pédagogiques 2025 : Les enseignants du secondaire formés aux méthodes d’évaluation des apprentissages en APC/PI

Houndé, (AIB)- Les journées pédagogiques des enseignants du secondaire de la province du Tuy ont pris fin le vendredi 17 octobre 2025 à Houndé. Plus de 500 professeurs de lycées et collèges ont bénéficié d’informations et de formations sur les réformes éducatives, en particulier sur l’Approche par les Compétences / Pédagogie de l’Intégration (APC/PI).

Durant quatre jours (du 14 au 17 octobre 2025), les enseignants des disciplines telles que la philosophie, le français, l’histoire-géographie et l’anglais ont été formés aux nouvelles approches pédagogiques, notamment l’Approche par les Compétences / Pédagogie de l’Intégration (APC/PI). Avant cela, du 7 au 10 octobre 2025, ce sont les enseignants des matières comme les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre, l’éducation physique et sportive, ainsi que l’allemand, qui avaient bénéficié de cette formation.

La formation s’est articulée autour de communications en séance plénière et d’ateliers en groupes disciplinaires, centrés principalement sur l’évaluation des apprentissages selon l’APC/PI.

Parmi les thématiques abordées figuraient la création des établissements polyvalents, l’introduction de l’initiation aux métiers, la mise en place du conseil de l’école, ainsi que l’éducation civique.

Présidant la cérémonie de clôture, le directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Tuy, Seydou Traoré, a exhorté les participants à s’approprier la nouvelle vision éducative portée par le ministère.

<<L’enseignant doit non seulement respecter le bien public, mais aussi inculquer cette valeur à ses élèves >>, a-t-il déclaré.

Il a également appelé les enseignants à dépasser les clivages religieux, syndicaux ou ethniques, afin de privilégier le vivre-ensemble au sein du corps enseignant.

<< Il est important de mettre de côté ces considérations et de renforcer la cohésion entre collègues>>, a-t-il insisté.

Par ailleurs, M. Traoré a invité les enseignants à soutenir la mise en œuvre de l’initiation aux métiers, une réforme introduite par le gouvernement. Il a insisté sur la nécessité d’établir de bonnes relations avec les élèves et les communautés locales.

Le directeur provincial a encouragé les participants à s’approprier les contenus reçus durant la session, afin de les appliquer efficacement dans leurs pratiques pédagogiques.

