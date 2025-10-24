Burkina-Initiative-Présidentielle-Visite

Burkina : Le gouverneur du Djôrô félicite le Bureau des grands projets pour le travail abattu

Gaoua, 23 oct. 2025 (AIB)-Le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) a effectué, mercredi soir, une visite de courtoisie au gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, à Gaoua. À cette occasion, M. Barro a félicité la délégation pour le travail abattu sur le terrain, qui contribue au développement local et à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

Le BN-GPB, en mission à Gaoua dans le cadre d’une sortie de terrain au profit des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) agricoles, a saisi l’occasion pour présenter au gouverneur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A).

Le gouverneur Siaka Barro a salué les efforts du Bureau et a encouragé les jeunes agriculteurs à poursuivre sur cette lancée.

« L’initiative présidentielle contribue efficacement à la lutte contre le chômage et à l’occupation saine des jeunes, aussi bien en saison pluvieuse qu’en saison sèche à travers la maraîchiculture », a-t-il déclaré.

M. Barro a également rendu hommage à la vision éclairée du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dont cette initiative constitue, selon lui, une alternative durable pour le développement économique du pays. Il a par ailleurs invité le BN-GPB à tirer les leçons de la campagne agricole en cours, afin de mieux préparer celle de 2025-2026.

Il convient de rappeler que 2 000 jeunes agriculteurs VDP ont été formés par l’État dans les centres de formation en techniques culturales et déployés dans plusieurs communes du pays pour contribuer à la relance de l’agriculture burkinabè.

Agence d’Information du Burkina

NO/ata