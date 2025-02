Burkina – Centre-Ouest – Commune de Poa – Mouguinssi – Cohésion sociale

Poa: Commémoration de la Journée sportive et culturelle de l’AEERM (8ᵉ édition)

Poa, 1ᵉʳ février 2025 (AIB) – L’Association des Élèves et Étudiants Ressortissants de Mouguinssi (AEERM) dans la commune de Poa (province du Boulkiemdé, région du Centre-Ouest) a organisé la 8ᵉ édition de sa Journée culturelle et sportive sous le thème : « Le sport, un facteur de cohésion sociale ». Cette journée a été rehaussée par la présence d’éminentes personnalités locales et régionales.

Pour le parrain de la cérémonie, Monsieur Nongayalgré Nikiema, fils du village, c’était un sentiment de fierté, d’honneur et de joie d’avoir été choisi comme parrain de cet événement. L’activité phare de la journée a été, sans conteste, le match de football opposant l’équipe de FC Noessin à celle de Mouguinssi. La première a remporté la coupe sur un score de 1 but à zéro.

Prenant la parole à son tour, Madame Romaine Sawadogo, PDS de la commune de Poa, qui a présidé la cérémonie, a déclaré :

« Cette activité est très louable, étant donné qu’elle permet aux filles et fils de Mouguinssi en particulier, et de la commune de Poa en général, de se retrouver afin d’échanger sur le développement de leur commune ».

Elle a estimé, par ailleurs, que cette initiative est à pérenniser, et s’adressant aux natifs, elle a ajouté : « Il est de leur devoir de la soutenir ».

La cérémonie a également vu la participation du Naba Kaongo de Poa, de Monsieur Ibrahim Bonkoungou, représentant du chargé de mission de la Présidence du Faso pour la région du Centre-Ouest, ainsi que de Messieurs Abdoul Aziz Koara et Yassia Ouédraogo, respectivement PDS et CB de Gendarmerie de la commune de Sabou, et de Madame Blandine Gansonré, marraine de la présente édition.

Les notabilités coutumières et religieuses, accompagnées des responsables de la veille citoyenne, ont également marqué par leur présence tout l’intérêt qu’ils portent à cette symbolique journée.

Au programme de la journée figuraient, outre la finale de football, diverses activités comme la danse culturelle warba et une compétition de cyclisme féminin.

Un des faits marquants de la journée aura été la remise de récompenses aux meilleurs élèves.

Toutefois, l’on retiendra particulièrement l’adresse du parrain à la vaillante population de Mouguinssi pour le renforcement de leur collaboration avec les FDS et les VDP en vue de la reconquête totale du territoire.

Le président de l’AEERM a tenu à remercier les éminentes personnalités présentes, tout en mettant un accent particulier sur le parrain qui, en plus de son soutien financier constant, a subventionné l’acquisition de 100 CNIB.

En rappel, l’on se souviendra de la récente victoire de cette même équipe FC Noessin lors de la 3ᵉ édition du tournoi de la Fraternité organisé le 28 décembre 2024 à Nariou par le couple Nikiema Désiré.

Le sport, le football en particulier, constitue toujours un trait d’union entre communautés, renforçant ainsi la cohésion sociale, socle d’un développement humain durable.

Agence d’information du Burkina

dpt/ata