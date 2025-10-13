BURKINA-NANDO-AGRICULTURE-SUIVI-CAMPAGNE

Nando/Campagne agricole 2025-2026 : des récoltes prometteuses

Nando, 11 octobre 2025 – Le gouverneur de la région de Nando Adama Jean Yves Béré a effectué le samedi 11 octobre, une sortie de suivi de la campagne agricole 2025-2026 de sa circonscription administrative qui promet une bonne saison.

Accompagné du directeur régional de l’agriculture, Zorma Antoine, le gouverneur s’est rendu sur deux sites emblématiques : le village de Poa, dans la province du Sanguié, et celui de Goulouré, dans le Boulkiemdé, pour apprécier l’évolution des cultures.

Le directeur régional de l’agriculture, Zorma Antoine, a exprimé sa satisfaction, déclarant que « la campagne se porte très bien au niveau de la région de Nando». Il a souligné la forte potentialité agro-pastorale de la région, qui est un maillon essentiel dans la quête de l’autosuffisance alimentaire nationale.

Les objectifs de production pour l’ensemble des spéculations confondues sont fixés à au moins 1 143 000 tonnes, dont 736 000 tonnes de céréales. Zorma Antoine est optimiste : « au regard de la physionomie de la campagne, nous pouvons dire que nous allons dépasser largement ces objectifs. »

Cette réussite est attribuée à trois facteurs principaux, comme l’a noté le gouverneur : la mise à disposition par l’État de moyens conséquents (labours, engrais, semences subventionnées) dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique (OAPH) 2023-2025 ; l’efficacité et l’encadrement sans faille des techniciens de l’agriculture ; et surtout, la forte réceptivité des producteurs aux conseils et formations.

La mobilisation des populations autour du message d’autosuffisance alimentaire du Président du Faso est manifeste. Les producteurs se sont investis dans des travaux collectifs, notamment l’aménagement de bas-fonds.

L’exemple de Goulouré est édifiant : le bas-fond rizicole, aménagé initialement par le projet PARIS, a vu sa superficie passer de 27 à 47 hectares pour cette campagne, avec des perspectives d’extension à plus de 100 hectares.

L’engagement de programmes comme le RÉGIDEP, qui a déjà aménagé plus de 200 hectares, vient également renforcer la dynamique.

À Poa, dans le Sanguié, le gouverneur a visité des champs de mil, sorgho et maïs cultivés sur des sols récupérés grâce aux aménagements CES/DRS réalisés dans le cadre du programme RESI-2P (Programme pour le renforcement de la résilience des petits producteurs).

M. Béré, en constatant la bonne maturation des récoltes, a lancé un message fort d’autonomisation. « Par nous-mêmes, nous pouvons nous auto suffire », dit-il, insistant auprès des exploitants, notamment ceux en exploitation collective, pour qu’ils maintiennent leur cohésion et surtout qu’ils mettent de côté une partie des bénéfices de leur production pour des investissements locaux, sans attendre systématiquement l’appui de l’État.

Cependant, malgré l’enthousiasme, des défis subsistent. Le porte-parole des producteurs a vivement remercié l’autorité pour sa visite, qui est une « motivation davantage » pour le travail. Il a néanmoins soulevé la question de l’aridité de certains sols et du manque d’eau, sollicitant un accompagnement pour l’accès à l’eau potable, sur le site de Poa.

Il a également insisté sur la nécessité de l’État d’appuyer les producteurs en matériels agricoles modernes, comme des tracteurs, pour passer des moyens rudimentaires à une production véritablement boostée.

La visite du gouverneur, qui a profité de l’occasion pour donner le top départ symbolique de la récolte du riz à Goulouré, confirme la tendance très positive de la campagne 2025-2026 et la détermination de la région de Nando à être un acteur majeur de la souveraineté alimentaire nationale.

