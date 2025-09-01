NAHOURI-RELIGION-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Nahouri : Les jeunes du mouvement eucharistique invités à véhiculer les valeurs de paix et de patriotisme

Pô, 1er septembre 2025 (AIB)-Le mouvement eucharistique des jeunes du Burkina, a organisé du jeudi 28 au dimanche 31 août 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, la 8e édition du camp inter-diocésain. L’activité a regroupé plus d’une centaine de jeunes catholiques venus des diocèses de Ouagadougou, Koudougou, Ouahigouya et Manga.

C’est sous le thème « Engagement et patriotisme mejiste œuvre pour un Burkina meilleur et uni », que le mouvement eucharistique des jeunes, a lancé les activités de la 8e édition dudit camp, prévu du jeudi 28 au dimanche 31 août 2025 à Pô, dans la province du Nahouri.

Prières, formations, ateliers, conférences sur le thème de l’édition, visites de sites touristiques, activités récréatives et sportives sont entre autres activités qui ont été déroulées au cours de leur séjour dans la province du Nahouri.

Plusieurs interventions ont marqué la cérémonie de lancement des activités de ce camp dont celle du parrain Apollinaire Wendpanga Parkouda, fonctionnaire des douanes en service à Dakola.

« Nous sommes réunis ici pas seulement pour un camp, mais pour une expérience de foi et de croissance. Ce camp est une occasion précieuse pour vous, jeunes, de vous rapprocher davantage de Dieu, d’approfondir votre foi chrétienne, de découvrir les valeurs fondamentales de l’évangile et de patriotisme », a indiqué M. Parkouda.

Il a fait savoir à ses filleuls que le choix du thème n’est pas un fait de hasard.

« En effet, dans un contexte à fort défi sécuritaire, l’église catholique ne doit pas rester en marge de la vision de son excellence le Président du Faso. Le patriotisme et l’union sacrée au sein de notre nation demeurent des valeurs cardinales pour l’atteinte de l’objectif final qui n’est qu’un Burkina meilleur », a précisé le parrain, Apollinaire Wendpanga Parkouda.

Il a invité tout jeune catholique à véhiculer les valeurs de la paix et du patriotisme.

Pour le président du comité d’organisation, Lucien Yaogo, les campeurs repartent satisfaits car outillés dans plusieurs domaines qui leur permettront d’être de bons fidèles et à participer à la contribution du pays.

Cette 8e édition a été clôturée le dimanche 31 août 2025, par une messe d’action de grâces, présidée par l’évêque de Manga, Mgr Léopold Médard Ouédraogo, patron de cette édition.

Il a invité les fidèles chrétiens et particulièrement les jeunes à être des modèles au sein de la communauté afin de faire du Faso, une nation de paix et d’union.

Agence d’information du Burkina

