Ouagadougou: lancement de la 2ᵉ édition de l’initiative Brave Awards

Ouagadougou, 7 août 2025 (AIB)- L’association SOS Jeunesse et Défi a annoncé, mercredi, la tenue de la 2ᵉ édition de l’initiative « Brave Awards », une activité qui vise à récompenser des jeunes engagés dans la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive, de l’entrepreneuriat et de la culture.

Les candidatures pour l’initiative Brave Awards sont recevables via un formulaire Google Form, du 6 au 15 août 2025.

Le comité d’organisation a présenté, mercredi, les grandes lignes de cette deuxième édition du concours.

En effet, Brave Awards est une initiative de l’association SOS Jeunesse et Défi, visant à reconnaître le mérite et la distinction des jeunes et des acteurs engagés, qui se sont illustrés positivement en faveur de la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive, de l’entrepreneuriat et de la culture.

L’activité est financée par l’ONG Planned Parenthood Global, à travers le mouvement Billi Now Now.

« Nous souhaitons qu’une fois que ces talents sont sélectionnés comme braves, ils puissent gravir les échelons et aller encore plus loin, en devenant par exemple chefs d’entreprise et employeurs d’autres jeunes », a souligné Etienne Koula, représentant du directeur exécutif de l’association SOS Jeunesse et Défi.

Le ministère en charge de la Jeunesse a marqué son soutien à cette initiative dès la première édition, en apportant son expertise à la sélection des bénéficiaires.

« L’association SOS Jeunesse et Défi contribue à faire en sorte que le ministère de la Jeunesse joue pleinement son rôle régalien auprès des jeunes », a déclaré Fidèle Kaboré, représentante du ministère de la Jeunesse et de l’Emploi.

Pour la sélection, un comité pluridisciplinaire et multisectoriel composé de neuf membres, dont deux observateurs, a été mis en place.

Les critères retenus sont, entre autres : la preuve de l’engagement communautaire, l’expérience dans l’un des domaines concernés, l’âge (entre 15 et 24 ans), le leadership, la droiture, la créativité et l’appartenance au mouvement Billi Now Now.

La cérémonie de récompense est prévue pour le 28 août prochain, et un plan de suivi des récipiendaires est également prévu.

Agence d’information du Burkina