BURKINA – GNAGNA – SPORT – MARACANA – TOURNOI

Bogandé : la deuxième édition du tournoi Maracana BO.VA.C.S 2025 lancée

Bogandé, 2 août 2025 (AIB)-La deuxième édition du tournoi de Maracana Vacances, Culture et Sport de Bogandé (BO.VA.C.S) 2025 a été officiellement lancée ce samedi 2 août sur le terrain communal du secteur 2 de Bogandé, dans la Gnagna, région de l’Est. La cérémonie d’ouverture, placée sous la présidence d’honneur de Sa Majesté Yempaabou, chef du canton de Bogandé, représenté par le doyen D. Robert Lankoandé, a été marquée par des allocutions, l’exécution de l’hymne national et le coup d’envoi du match inaugural.

La rencontre d’ouverture a opposé le FC Légendes de Bantia au FC Jeunes Talents. À l’issue du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Le second match de la journée, très attendu, a vu le FC Calcio, tenant du titre, être tenu en échec par le FC Black Stars de Bantia (0-0).

Le promoteur du tournoi, Juliano Dinyéri, a profité de l’occasion pour remercier les partenaires de l’édition précédente et lancer un appel à toutes les bonnes volontés afin de soutenir l’édition en cours. Il a réaffirmé l’objectif du tournoi : promouvoir la paix, la solidarité et la cohésion sociale entre les jeunes de la localité.

Les parrains de cette édition, Y. Ernest Lankoandé et Mathieu Ouoba, étaient représentés par Ouhambri Ouoba. Dans son intervention, ce dernier a salué l’initiative et encouragé les équipes au respect du règlement intérieur, gage du bon déroulement de la compétition.

Le représentant du président d’honneur de BO.VA.C.S, D. Robert Lankoandé, a salué l’initiative et exhorté les équipes participantes au fair-play. Il a souligné la disponibilité de Sa Majesté Yempaabou Lankoandé, chef du canton de Bogandé, à toujours accompagner ce type d’initiative visant à promouvoir le vivre-ensemble et la paix.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités locales, de représentants coutumiers et administratifs, ainsi que d’un large public venu encourager les équipes.

Agence d’Information du Burkina (AIB)