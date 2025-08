BURKINA-FORMATION-CHARCUTERIE

Ouagadougou/Formation en charcuterie : 24 apprenants s’outillent en transformation de la volaille

Ouagadougou, 31 juil. 2025 (AIB) – La quatrième édition de la formation en charcuterie a pris fin vendredi à Ouagadougou, offrant à 24 participants des compétences essentielles dans la transformation de la volaille et la fabrication de produits dérivés notamment, les merguez, les saucisses, les pâtés, les jambons et le fumage.

L’initiative est de l’entreprise La volaille du Faso, en partenariat avec l’Ecole nationale de l’élevage et de la santé animale (ENASA).

Durant quatre jours, les apprenants ont suivi des modules pratiques et théoriques, incluant un volet sur le développement personnel et un autre sur l’hygiène, soulignant l’importance de la qualité et de la sécurité alimentaire dans ce secteur.

Cette approche globale vise à doter les participants d’outils nécessaires pour réussir dans un métier encore peu vulgarisé localement.

La promotrice de la formation, Alima Zagré, a expliqué que cette initiative est née de sa propre expérience avec des débuts difficiles en charcuterie.

« Notre objectif est d’offrir aux jeunes un accompagnement complet afin qu’ils puissent s’installer plus facilement dans ce métier », a-t-elle déclaré, insistant sur le suivi post-formation assurée par son équipe, notamment via des stages et un accompagnement personnalisé.

Du côté de l’encadrement technique, Ismaël Thiombiano, agent à la direction de la formation continue de l’École nationale de l’élevage et de la santé animale (ENESA), s’est dit très satisfait de l’engagement des apprenants. « Leurs énergie et motivation durant toute la formation montrent une réelle volonté d’apprendre et de faire prospérer le métier », a-t-il affirmé, les encourageant à continuer dans cet élan.

La formatrice s’est dite satisfaite de cette 4e édition qui a concerné 24 apprenants. Elle s’est également réjouie car ceux-ci ont montré beaucoup d’intérêt pour la formation.

De son avis, plusieurs participants ont promis de passer rapidement à l’action pour vivre le métier de leur rêve et contribuer au développement de la filière volaille au Burkina Faso.

Cette session confirme ainsi l’importance de la formation pratique pour renforcer l’entrepreneuriat dans le secteur agroalimentaire au Burkina Faso, a-t-elle conclu.

La volaille du Faso, créée en 2015, est une entreprise burkinabè spécialisée dans la transformation de la volaille, notamment, la découpe, le merguez de volaille, la saucisse de volaille, les saucissons de volaille halal.

Elle occupe également, de nos jours, toute la chaîne de valeur de la volaille (vente de poussin, production, aliment, transformation et commercialisation) au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

LN/OS/zaf/ata