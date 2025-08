Burkina-Kourittenga-COPROSUR-Formation-Risque-catastrophes

Kourittenga : Les membres du COPROSUR outillés sur la gestion des risques de catastrophes

Koupéla, 31 juil. 2025 (AIB)- L’ONG Welthungerhilfe à travers son projet « TEEL TAABA » (WHH) en collaboration avec son partenaire local, l’Association Zood-Noma pour le développement, a initié mardi 29 au jeudi 31 juillet 2025 à Koupéla, un atelier de renforcement de capacité sur la gestion des risques de catastrophes au profit des membres du Conseil provincial de secours d’urgence et de réhabilitation (COPROSUR). L’atelier s’est déroulé sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo.

Les membres du Conseil provincial de secours d’urgence et de réhabilitation (COPROSUR), ont été outillés entre autres, sur la gestion et la réduction des risques de catastrophe, d’incendies, la gestion des crises humanitaires et les principes de démobilisation des capacités endogènes durant les trois jours.

« Ce cadre nous a permis d’acquérir de nouvelles expériences en matière de gestion des catastrophes», a indiqué Béatrice Zoundi/Kinda, une des participants.

Elle est par ailleurs conseillère d’orientation scolaire et professionnelle à la direction provinciale en charge de l’Enseignement secondaire du Kourittenga.

Pour Mme Zoundi, l’initiative est salutaire et à leur tour, ils vont travailler à relever les défis liés à ces fléaux.

Le communicateur de l’atelier, le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Koupéla, le capitaine Simplice Ouédraogo, a traduit quelques mesures de prévention à l’endroit des populations.

« J’exhorte la population au strict respect des normes de construction et d’installations techniques, de travailler à assainir leur milieu de vie et surtout d’éviter de jeter les ordures dans les caniveaux», a-t-il dit.

Selon le capitaine Ouédraogo, ces mesures vont sans doute contribuer à minimiser les risques de catastrophe, que ce soit les incendies ou les inondations.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, président du COPROSUR, s’est dit satisfait de ce qui est ressorti de l’atelier au profit des membres du COPROSUR.

« Cette session, a non seulement renforcé nos capacités et nous permettrons d’anticiper et de réagir aux catastrophes», a déclaré M. Ilboudo.

Le Haut-commissaire a invité les membres du COPROSUR, à mettre en application les notions acquises pour une meilleure gestion des catastrophes.

Il a par ailleurs traduit sa reconnaissance à l’ONG Welthungerhilfe (WHH) pour l’initiative.

Rendez-vous est donc donné en septembre 2025, pour l’élaboration d’un plan de contingence.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo