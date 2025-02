Ouagadougou/FESPACO hors murs : Les populations de Ouidi bénéficient de projections grâce à Africalia et ses partenaires

Ouagadougou, 27 fév. 2025 (AIB) – Le forum Africalia et ses partenaires ont permis, mercredi soir, aux populations du quartier Ouidi à Ouagadougou de vivre des moments festifs du 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), qui se tient du 22 février au 1er mars, a constaté l’AIB.

Le Cinéma numérique ambulant (CNA) s’est installé dans le quartier Ouidi afin de rapprocher davantage les festivités du FESPACO, qui bat son plein dans la capitale burkinabè, des populations.

« Notre objectif, c’est de permettre aussi aux habitants des quartiers populaires et des périphéries de participer à la fête du FESPACO, car tout le monde ne peut pas avoir accès aux salles. On aimerait bien, mais il y a une question de coût et de distance. Pour un film, il y a deux projections, et il est donc important de ramener le cinéma vers son public », a déclaré la directrice générale d’Africalia, Dorine Rurashitse.

Sa structure, qui célébrait du même coup ses 25 années d’existence, intervient dans une dizaine de pays africains. « Il va y avoir des célébrations organisées avec nos partenaires pour marquer ces 25 ans d’engagement en faveur de l’enrichissement des talents artistiques », a-t-elle précisé.

Le public de Ouidi, dont le représentant du Ouidi-Naba, le Wédang-Naba (chef de la Cavalerie du Mogho-Naba), a répondu présent à cette invitation d’Africalia. Il a remercié les organisateurs et leur a donné ses bénédictions pour que la soirée se déroule bien.

Pour Barry Fadiatou, une cinéphile : « Je suis venue assister à la projection du Cinéma numérique ambulant qui s’est déporté dans mon quartier. C’est la première fois que j’assiste à un tel événement chez moi, et cela me plaît beaucoup. Les différentes prestations des artistes, l’humour et la projection m’ont énormément séduite. »

Elle a également remercié les organisateurs pour cette initiative, ajoutant : « Je n’ai pas les moyens de suivre les films du FESPACO, mais grâce au Cinéma numérique ambulant, je peux vivre le festival à ma manière. Cela nous a permis de nous divertir. »

La directrice générale d’Africalia, Dorine Rurashitse, s’est réjouie de l’engouement des populations : « Après tout, cette soirée leur est dédiée, et nous les remercions de nous avoir accueillis dans leur quartier et de partager avec nous cette fête du cinéma. »

L’ambassadeur de Belgique, Erwin De Wandel, a également effectué le déplacement dans ce quartier du centre de Ouagadougou. Il s’est dit « très honoré et très heureux d’être ici, entouré des populations du quartier Ouidi. Je suis également ravi d’être en compagnie de jeunes, de musiciens, d’artistes et de chanteurs, tous ces esprits créatifs qui contribuent à un changement des dynamiques sociétales ».

Pour le diplomate belge, « le cinéma est une fenêtre, un miroir et aussi une plateforme d’expression, d’échange et de dialogue. Dans ce sens, le Cinéma numérique ambulant est absolument essentiel. Je suis heureux de ce qui se passe ce soir à Ouidi et également fier que notre gouvernement belge finance Africalia, qui fête ses 25 ans cette année. Africalia contribue à la diffusion et à la valorisation de la culture. »

Dorine Rurashitse a promis de revenir au Burkina Faso au dernier trimestre de 2025, cette fois pour participer à une réflexion sur le développement de l’écosystème culturel et créatif.

Depuis 2007, le Cinéma numérique ambulant accompagne le FESPACO.

Agence d’information du Burkina

as/ata