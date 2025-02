Contrôle de présence des agents publics : Le dispositif présenté aux responsables des ressources humaines

Contrôle de présence des agents publics : Le dispositif présenté aux responsables des ressources humaines

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (#MFPTPS), à travers le Secrétariat permanent de la Modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance (#SP_MABG), a initié, ce jeudi 27 février 2025, à Ouagadougou, une rencontre d’information et d’échanges sur le dispositif de contrôle de présence des agents publics.

Présidée par le Secrétaire général du ministère en charge de la Fonction publique, #Suanyaba_Rodrigue_Oboulbiga, cette rencontre a réuni les directeurs et les acteurs en charge de la gestion des ressources humaines des ministères et institutions.

L’objectif principal de ladite rencontre était de présenter le dispositif de contrôle de présence des agents publics et son guide d’utilisation à ces acteurs afin de faciliter son appropriation et son implémentation, prévue en début du mois de mars 2025.

Le Secrétaire permanent de la Modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance, #Dr_Sidi_Barry, a indiqué que le Premier ministre a instruit l’ensemble des ministères et institutions, à travers une circulaire, d’initier un contrôle de présence des agents à compter du 1er mars 2025.

Pour le Secrétaire permanent, l’idée de la rencontre est d’échanger avec les gestionnaires des ressources humaines afin qu’ils aient un même niveau de compréhension, une démarche commune et consensuelle pour rendre opérationnel ce contrôle de présence au sein des ministères, institutions, au niveau central et déconcentré.

Le dispositif, a-t-il relevé, loin d’être un instrument de coercition, peut aider à une meilleure gestion des ressources humaines au sein de l’administration.

Dr Barry a, par ailleurs, invité l’ensemble des participants à un partage d’expérience pour une mise en œuvre réussie du présent dispositif.

Le Secrétaire général, Suanyaba Rodrigue Oboulbiga, s’est réjoui de la tenue effective de cette présente.

Tout en encourageant les différents acteurs, M. Oboulbiga a indiqué que ce contrôle de présence, qui prend en compte l’assiduité et la ponctualité, va permettre de maîtriser les effectifs dans l’administration.

Il a exhorté les acteurs à insister sur la communication afin de permettre aux agents d’être au même niveau d’information.

Dans sa présentation du dispositif, le chef du Département du développement de la politique des ressources humaines, #Daouda_Ouédraogo, a fait ressortir, entre autres, que chaque responsable de structure effectue le contrôle tous les jours durant une heure légale de service et dispose par jour d’un état exhaustif du personnel faisant état des présences et des absences.

A l’en croire, chaque responsable de structure de premier niveau a l’obligation de produire et de transmettre à la Direction des ressources humaines (DRH) de son ministère/institution, la situation des présences et des absences irrégulières.

Le DRH, à son tour, est chargé de transmettre la situation compilée des présences et des absences irrégulières ainsi que les mesures prises pour y remédier à son ministre de tutelle ou à son président d’institution.

Chaque ministre ou président d’institution transmet au ministre chargé de la fonction publique la situation des absences irrégulières ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Le ministre en charge de la Fonction publique transmet un rapport synthèse des absences irrégulières des différents ministères/institutions ainsi que les mesures prises pour y remédier au Premier ministre, chef du Gouvernement.

DCRP/MFPTPS