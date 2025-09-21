Ouagadougou : Des Yarcés, des Peulhs et des Forgerons offrent du ciment et du matériel à Faso Mêbo

Ouagadougou, 21 septembre 2025 (AIB)- L’association de la parenté à plaisanterie Yarga-Peulh-Forgeron a soutenu l’initiative présidentielle Faso Mêbo, ce dimanche, avec 22 sacs de ciment, 3 brouettes, 2 paquets de gants et 3 lots de pelles.

« La parenté à plaisanterie est déjà un pilier de développement, mais nous avons tenu à apporter notre pierre pour consolider la construction de notre pays », a déclaré le président de l’association, Abdoul Rahim Bagagna.

Selon lui, ce don est le fruit de la contribution des trois communautés de l’association.

M. Bagagna a souligné que « cette initiative est une réponse à l’appel du Président du Faso pour la construction d’un Burkina meilleur, ensemble ».

Dans le contexte actuel, la mission principale de la parenté à plaisanterie est de promouvoir la paix, la cohésion sociale et la culture, a-t-il indiqué.

Abdoul Rahim Bagagna a lancé un appel à toutes les associations, au Burkina Faso et à l’international, à se joindre à la construction d’un Burkina meilleur.

« Quand le pays est en paix, les associations de parenté à plaisanterie peuvent jouer pleinement leur rôle », a-t-il conclu.

Après le don, les membres de l’association ont prêté main forte aux travailleurs de Faso Mêbo.

Agence d’Information du Burkina

FT/ata