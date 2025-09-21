Bobo-Dioulasso : l’initiative présidentielle Faso Mêbo officiellement lancée dans les arrondissements

Bobo-Dioulasso, 20 sept. 2025 (AIB)-Le président de la Délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, M. Laurent K. Kontogom, a procédé samedi au lancement officiel de l’initiative présidentielle Faso Mêbo dans les arrondissements de la ville, en présence des responsables locaux et des populations mobilisées.

La cérémonie de lancement a eu lieu à l’arrondissement 6, avant que le président de la Délégation spéciale communale et sa suite n’effectuent une tournée de suivi dans les arrondissements 7, 2, 3, 4 et 1 pour constater le bon déroulement des travaux.

Selon M. Laurent K. Kontogom, l’esprit de cette initiative est d’accélérer la cadence du pavage et de l’embellissement des artères de la ville, afin que les résultats soient visibles dans un délai rapproché.

« Il s’agit pour nous de faire en sorte que nous allions plus vite et mieux dans le pavage et l’embellissement de nos rues. J’appelle les habitants de Bobo-Dioulasso à se rendre immédiatement sur le site le plus proche de chez eux pour apporter leur contribution, afin que l’activité puisse bien se dérouler. Nous espérons que d’ici quelque temps, nous verrons le visage de nos rues changer dans les arrondissements », a-t-il déclaré.

Dans l’arrondissement 7, la mobilisation de la population a été saluée par le président de la Délégation spéciale dudit arrondissement, M. Souleymane Sanon.

« Très tôt le matin, à 7h, les habitants ont pris d’assaut le lieu indiqué pour le démarrage des travaux. Nous avons trois secteurs, le 21, le 22 et le 29, qui se sont unis comme un seul homme pour participer au lancement. C’est une joie immense pour nous », s’est-il réjoui.

M. Sanon a toutefois invité les habitants à maintenir cet élan au-delà du lancement officiel. « Je demande à la population de continuer à sortir pour que le travail se poursuive », a-t-il insisté.

À cette occasion, la Veille citoyenne était également présente pour accompagner l’initiative. Le conseiller de la Coordination nationale de la Veille citoyenne, section Houet, M. Salifou Ouédraogo, a souligné l’importance de l’engagement citoyen.

« Nous sommes là pour travailler. Si nous travaillons sincèrement à Faso Mêbo, nous rendrons notre pays beau et vivable. C’est ainsi que des visiteurs quitteront l’Europe pour venir découvrir notre pays », a-t-il affirmé.

Pour rappel, Faso Mêbo, littéralement « bâtir ma Patrie », est une initiative présidentielle visant à reconstruire le Burkina Faso, avec une forte implication des populations.

Agence d’Information du Burkina

AB/ATA