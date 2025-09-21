Excellence scolaire : Sissily célèbre l’excellence scolaire sous le signe du patriotisme

Léo (AIB)-L’Association des Élèves et Étudiants du village de Sissily (AEES) a organisé, ce samedi 20 septembre 2025, une cérémonie d’excellence scolaire sous le thème fédérateur « Patriotisme et civisme pour une réussite scolaire ». L’événement, qui s’est déroulé à l’école A du village, a réuni autorités administratives, parents, enseignants et élèves dans une ambiance à la fois solennelle et festive.

La cérémonie a été placée sous le patronage du Professeur Lucie NEBIE, marraine de l’événement, et présidée par le Préfet, Président de la Délégation Spéciale de Léo, Kassoum KOALAGA. Leur présence a souligné l’importance accordée à l’initiative de l’AEES et à la promotion de l’éducation dans la localité.

Le cœur de la cérémonie a été la récompense des lauréats. L’AEES a honoré les premiers garçons et premières filles de chaque niveau, du CP1 à la 3ᵉ, pour leurs résultats académiques exceptionnels. Les heureux récipiendaires ont reçu des kits scolaires pour les accompagner dans leur parcours. Les prix spéciaux, décernés aux meilleurs élèves aux examens du CEP et du BEPC, ont été particulièrement remarqués. Ils ont consisté en deux vélos, une dotation précieuse et pratique qui a été accueillie avec une immense joie par les lauréats et leurs familles, symbolisant à la fois la mobilité et la liberté d’accéder au savoir.

Dans son allocution, la marraine, le Pr Lucie NEBIE, a félicité l’AEES pour cette initiative salutaire qui encourage le mérite et stimule l’émulation parmi les jeunes. Elle a profité de cette tribune pour lancer un cri du cœur aux parents, les exhortant à soutenir sans relâche la scolarisation de leurs enfants, en particulier celle des jeunes filles, et à les accompagner « jusqu’au niveau supérieur ». « J’ai trop de peine quand je vois des jeunes garçons abandonner l’école pour des sites d’orpaillage ou des filles pour se marier », a déploré le Pr Lucie NEBIE.

Monsieur Kassoum KOALAGA, Président de la Délégation Spéciale, a pour sa part réitéré l’engagement et la disponibilité de son administration pour la cause de l’éducation, présentée comme un pilier fondamental du développement. « Nous ne ménagerons aucun effort quand il s’agit d’une activité éducative », a-t-il laissé entendre.

Le président de l’AEES, Ousmani Nébié, a exprimé sa gratitude à tous les partenaires et aux autorités administratives pour leur soutien constant. Il a rappelé la vision de l’association, à savoir « encourager et former une relève de qualité, gage d’un développement durable et harmonieux pour le village de Sissily ».

La solennité des discours et la remise des prix ont été agrémentées par les prestations de la troupe traditionnelle Nabonon de Sissily, qui a embelli la cérémonie de ses danses et rythmes traditionnels, rappelant l’importance de la culture comme complément essentiel à l’éducation.

Agence d’information du Burkina

BAN/ata