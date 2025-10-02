‎BURKINA-SANGUIE-CAMPAGNE-AGRICOLE-SUIVI

Offensive agro-pastorale et halieutiques (OAPH) dans le Sanguié : le haut-commissaire constate les résultats sur le terrain à Didyr

‎Didyr, 2 oct. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Sanguié, Talari Germain Ouoba a effectué, mercredi, une visite sur plusieurs sites agricoles de la commune de Didyr dans le cadre du suivi de la campagne agro-pastorale et halieutique humide 2025.

Elle était accompagnée du Préfet/PDS de Didyr, Abdoulaye Yaogo, ainsi que les directeurs provinciaux, les forces de défense et de sécurité.

‎Accueillie par le directeur provincial en charge de l’agriculture du Sanguié Toukoumnogo Salomé Ouédraogo, le haut-commissaire a pu constater les avancées réalisées par les producteurs, notamment Bazombouè Badolo, un producteur modèle qui a emblavé 6 hectares de sorgho dans le village de Ladiana.

« Nous sommes vraiment satisfaits des techniques appliquées sur les différentes parcelles », a indiqué le directeur provincial de l’agriculture, soulignant l’importance du suivi technique et de l’encadrement pour améliorer la productivité.

En rappel, ce producteur combine les techniques CES /DRS (conservation des eaux et des sols /défense et restauration des sols) et d’amélioration de la fertilité du sol (fumure organique) pour booster sa production.

‎Après cette étape une parcelle de démonstration sur le maïs conduite par une coopérative féminine Pinon-gnin a été visitée par les autorités. ‎Ainsi, la secrétaire de la coopérative a, au nom de toutes les productrices, remercié le haut-commissaire pour sa visite et son soutien. Elle a insisté sur le rôle déterminant des conseils techniques dans l’amélioration des rendements et a encouragé les membres à poursuivre leurs efforts.

‎Durant sa visite, le haut-commissaire a félicité les producteurs pour le sérieux et l’engagement dans la production. « Le gouvernement a facilité l’accès aux engrais et aux semences pour vous permettre de produire et de contribuer à la souveraineté alimentaire de notre pays », a-t-elle déclaré. Elle a également salué le travail des coopératives féminines, les qualifiant de « modèle d’engagement et de réussite ».

‎Le directeur provincial de l’agriculture a rappelé l’importance de l’organisation en coopérative au regard de leur contribution à la productivité. Il a souligné que le MARAH ne ménagera aucun effort pour les accompagner en termes d’intrants, de semences et d’écoulement des produits. Il a également assuré que l’État, à travers la SONAGESS, effectuera des achats de la surproduction au sortir de la campagne humide pour constituer un stock de sécurité en mettant fin aux problèmes de mévente.

‎La visite s’est poursuivie sur d’autres sites, notamment à Pouni-Nord, où les producteurs ont démontré un engagement constant dans la culture du riz sur 51 hectares. Le haut-commissaire a encouragé les producteurs de ce bas-fond rizicole à maintenir cette dynamique pour atteindre les objectifs de production fixés par l’offensive agro-pastorale et Halieutique 2025 dans la province du Sanguié.

‎Le haut-commissaire a conclu sa visite en félicitant l’ensemble des producteurs et en les invitant à persévérer : « travaillez seulement, le gouvernement et les services techniques sont là pour vous accompagner ».

Agence d’information du Burkina

