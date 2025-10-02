Burkina : Un salon panafricain pour valoriser et protéger les personnes âgées

Ouagadougou, 2 oct. 2025 (AIB)-La 2ᵉ édition du Salon panafricain des personnes âgées (SPA) a ouvert ses portes ce jeudi 2 octobre 2025 à Ouagadougou. Durant 72 heures, ce salon mènera des réflexions sur le bien-être des personnes âgées sous le thème : « Réussir sa vie de senior dans un monde plein d’innovations : Défis et opportunités ».

« Le Salon panafricain des personnes âgées (SPA) vise à honorer nos aînés, encourager leur inclusion et leur offrir un cadre d’expression, de transmission d’expériences et d’accès à des services adaptés à leur bien-être physique, émotionnel, économique et social », a déclaré la promotrice, Kindo/Zetiyenga Yacine.

Selon elle, les innovations technologiques, médicales et sociales bouleversent les vies et, pour les seniors, ces évolutions représentent un double enjeu.

« Un défi, car elles exigent une adaptation constante au risque de l’exclusion numérique et sociale ; une opportunité, car elles offrent de nouveaux horizons tels que la facilité d’accès aux soins, le maintien à domicile, l’entrepreneuriat des seniors, les loisirs adaptés et surtout un rôle renforcé dans la transmission des savoirs et la solidarité intergénérationnelle », a dit Kindo/Zetiyenga Yacine.

« Ce salon est bien plus qu’un rendez-vous intellectuel : c’est un appel à l’action, à la solidarité intergénérationnelle et à la mobilisation de toutes les forces », a-t-elle ajouté, avant de préciser : « Notre ambition, à travers ce salon, est de donner aux seniors les outils et les clés pour rester acteurs de leur vie et non spectateurs des changements ».

Mme Kindo/Zetiyenga a par ailleurs relevé des résultats significatifs et satisfaisants de la première édition, parmi lesquels la création de la Coopérative Piscicole Djiguè Balo (CODBA) à Nanoro, 250 consultations ophtalmologiques gratuites dont une soixantaine accompagnées de verres correcteurs, ainsi qu’une formation dispensée à l’association des retraités de la SONABEL sur la gestion du patrimoine.

Elle a aussi annoncé que l’Association nationale des retraités du Burkina Faso a produit une œuvre littéraire intitulée « Comment préparer et bien vivre sa retraite ? », dont la dédicace officielle aura lieu au cours de cette 2ᵉ édition.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue sous le patronage de la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Commandant Passorwendé Pélagie Kaboré. Le salon se déroule du 2 au 4 octobre 2025 dans l’enceinte du FESPACO.

Pour le directeur général de la Solidarité, Isaïe Foro, « ce salon est une initiative salutaire en ce sens qu’il contribue à la protection et à la promotion des droits des personnes âgées. C’est une vitrine de partage d’expériences, d’innovations et d’avancées significatives pour les actions déjà menées par notre ministère ».

M. Foro a rappelé que les personnes âgées sont confrontées à des défis liés à l’alimentation, à la santé et au transport, les plus grands défis actuels demeurant l’exclusion sociale et l’isolement numérique. « Ce salon va contribuer à protéger davantage les personnes âgées dans notre pays et surtout à promouvoir l’inclusion socio-économique et numérique de ces personnes », a-t-il conclu.

Agence d’Information du Burkina

FT/ata