Nando/JEPPC phase II : Le Burkina Faso réaffirme son engagement patriotique et citoyen

Koudougou, 2 octobre 2025 (AIB) – La place du gouvernorat de Koudougou a abrité jeudi, la cérémonie de lancement de la deuxième quinzaine des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), a constaté l’AIB sur place.

La cérémonie officielle s’est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, et a été ponctuée par la solennelle montée des couleurs nationales.

Le moment fort de l’événement fut la lecture du message du Chef de l’État par le gouverneur. Dans cette adresse, le Président a chaleureusement salué la « fibre patriotique qui s’éveille lentement mais sûrement en chaque Burkinabè, » mentionnant que chaque citoyen est une « sentinelle de notre idéal commun : bâtir une nation souveraine, juste et prospère. »

Il a félicité l’engagement constant des citoyens envers des initiatives nationales comme le Fonds de soutien patriotique et a rendu hommage à la première cohorte des appelés de l’immersion patriotique. Pour cette deuxième phase des JEPPC, le Chef de l’État a articulé son appel autour de deux thèmes cruciaux : la protection des biens publics et la lutte contre la corruption ainsi que le racket.

Il a insisté sur l’importance de la discipline et de l’ordre en Révolution, qui doivent se traduire par le respect et l’entretien des biens communs. « Un bien public détruit, c’est un service en moins pour le Peuple, » a-t-il martelé, qualifiant toute dégradation volontaire ou négligence coupable de « trahison à notre Révolution. »

Concernant la corruption, le message a été sans équivoque : « Celui qui rackette le peuple ou détourne les maigres ressources de l’État n’est pas un révolutionnaire : il est l’ennemi de la Patrie. »

Le Président a appelé à une mobilisation générale contre l’enrichissement illicite et a engagé les corps de contrôle et la justice à rendre accessibles les dispositifs de plaintes et de dénonciations responsables.

Avant la lecture du message présidentiel, le directeur régional en charge des droits humains, Léon Yaknaba, a remercié les participants pour leur mobilisation et a dévoilé le calendrier des activités prévues.

Cette quinzaine s’annonce riche en événements éducatifs et civiques. De nombreuses conférences en milieu scolaire sont prévues du 6 au 16 octobre dans plusieurs lycées de la région, notamment à Léo, Sapouy, To, Bougnounou, Kyon, et Koudougou (Lycée technique Saint Jean de Zoula, Lycée d’enseignement général El Falaht).

Deux panels thématiques se tiendront au grand marché et à la gare routière de Koudougou les 8 et 9 octobre. Ils porteront sur les JEPPC et la contribution essentielle des acteurs économiques à l’effort national.

Enfin, une journée de salubrité est programmée pour le samedi 11 octobre, visant à l’entretien de la cour abritant plusieurs services régionaux (DRDHPCP, DRESRI, CSC, BBDA).

Cette deuxième quinzaine des JEPPC se veut un nouveau catalyseur pour éveiller les consciences, renforcer l’ordre et la discipline, et consolider l’engagement de tous les Burkinabè dans la construction d’une nation plus juste et prospère.

Agence d’information du Burkina

