Noumbiel/Patriotisme : O’Kia Production offre un drone et une enveloppe aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de la localité

Batié, samedi 3 mai 2025 (AIB) – L’artiste Daomy, de son vrai nom DAO Moumouni, Directeur général de O’Kia Production, a remis un drone et une enveloppe en signe d’engagement patriotique aux FDS et aux VDP de Batié.

« L’occasion faisant le larron », dit-on. C’est à l’occasion de son concert pour la paix donné ce jour à Batié que le Directeur général a posé ce geste patriotique en présence des autorités de la commune.

Ces dons ont été reçus par le président de la délégation spéciale (PDS) de Batié, Issoufou SORY, et le commissaire central de police, Roland SANOU.

Pour le Directeur général de O’Kia Production : « J’exprime ma profonde reconnaissance envers ces FDS et VDP pour leur engagement quotidien en faveur de la sécurité et de la paix, souvent au péril de leur vie. »

Et au PDS d’ajouter : « Ce geste constitue un signe fort : les FDS et les VDP peuvent toujours compter sur le soutien indéfectible de la jeunesse et de l’ensemble de la population. »

Agence d’information du Burkina

Halidou Ouédraogo