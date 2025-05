Kaya / Mobilité et développement urbain

Le démarrage des chantiers d’infrastructures lancé à Kaya

Kaya, 9 mai 2025 (AIB) – L’Agence des travaux d’infrastructures du Burkina (AGITIB) a organisé, le 9 mai 2025 à Kaya, un atelier technique de lancement des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement, de drainage des eaux pluviales et de voiries connexes dans la ville. Ce cadre a permis de sensibiliser les acteurs sur les enjeux du projet et de renforcer leur implication pour une mise en œuvre sûre des activités.

Cet atelier technique a réuni les acteurs locaux dans la salle de réunion de la mairie. À travers une présentation des projets de réalisation, cette rencontre a permis de recueillir l’opinion des participants et surtout leurs recommandations pour un démarrage rapide et une exécution efficace des travaux.

Selon Ollo Franck Hervé Kansié, directeur général de l’AGITIB, les principales activités consisteront à aménager et entretenir 24 km de réseau d’assainissement, à construire des collecteurs, des caniveaux et des voiries en terre, tout en intégrant le volet environnemental, notamment à travers les secteurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la ville de Kaya. Il a rassuré que le groupement d’entreprises COGEB/EGK, chargé de l’exécution des travaux, est déjà à pied d’œuvre pour livrer l’ouvrage au plus tard le 8 juillet 2026.

D’un coût global de 9 milliards FCFA, la réalisation des travaux s’inscrit dans le cadre du Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS), qui concerne également Ouahigouya et Bobo-Dioulasso. Pour le conseiller technique du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, les travaux de Kaya constituent une phase d’urgence, conformément aux recommandations du schéma directeur de drainage des eaux pluviales produit en 2021, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de transport et de développement des infrastructures urbaines.

Exprimant sa satisfaction quant au démarrage du projet, la présidente de la délégation spéciale communale de Kaya, Madame Solange Kima/Minoungou, a invité les populations concernées, notamment celles occupant l’emprise des voies ciblées, à libérer les lieux pour permettre le bon déroulement des travaux.

« La ville de Kaya a été durement éprouvée par les inondations et les problèmes de drainage des eaux pluviales. Disposer de plus de 20 km linéaires d’infrastructures constitue un grand soulagement pour les populations », s’est-elle réjouie.

La mise en œuvre du Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires, initiée par le gouvernement burkinabè en collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale, vise à faciliter l’accès aux services de base et aux opportunités économiques dans les villes de Bobo-Dioulasso, Ouahigouya et Kaya. Ces trois localités figurent parmi les plus impactées par l’afflux de personnes déplacées, les pressions sur les communautés d’accueil et les effets du changement climatique.

« Ces villes sont confrontées à des défis majeurs en matière de développement urbain, de mobilité, de sécurité routière et d’inégalités entre les sexes, tout en étant exposées aux risques climatiques (inondations, hausse des températures, etc.). En outre, l’augmentation de la violence due aux groupes armés terroristes a provoqué une grave crise de déplacements internes, une insécurité alimentaire et une dégradation de l’offre de services de base. Ces personnes déplacées internes se regroupent de plus en plus dans les centres urbains, principalement dans les villes secondaires considérées comme plus sûres », a expliqué Abdoulaye Ouédraogo, conseiller technique du ministre des Infrastructures et du Désenclavement.

Agence d’information du Burkina

AIO/ata