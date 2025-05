BURKINA-MOUHOUN-SECOURS-COMPAGNIE-INSTALLATION

Mouhoun/Compagnie des sapeurs pompiers :Le nouveau commandant promet une gestion transparente

Dédougou, 11 mai 2025 (AIB)- Le nouveau commandant de la 16e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) de Dédougou, le Capitaine Kini D. Romuald, a promis, lors de son installation, le samedi 10 mai 2025, de gérer la brigade de façon rigoureuse et transparente, qui sera essentielle pour le bon fonctionnement du service.

La cérémonie d’installation du commandant de la 16e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) de Dédougou, le Capitaine Kini D. Romuald, le samedi 10 mai 2025 à Dédougou, a été présidée par le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina, le Colonel Daba Naon.

Le capitaine Kini D. Romuald est le premier commandant de cette nouvelle compagnie basée à Dédougou.

Il a traduit sa reconnaissance à sa hiérarchie pour la confiance et s’est engagé à axer son leadership sur plusieurs axes clés de sa gouvernance à savoir le maintien de la discipline qui est une priorité pour garantir l’efficacité et l’harmonie au sein des équipes, la formation et la préparation opérationnelle pour faire face aux défis croissants des interventions.

Le capitaine Kini, a promis une gestion rigoureuse et transparente qui sera essentielle pour le bon fonctionnement de la 16e compagnie, le développement des installations qui permettra d’améliorer les conditions de travail et la réactivité des équipes.

Il a ajouté la bonne gestion des opérations et la prévention des risques et prévision qui est une approche proactive pour anticiper et minimiser les risques dans le secteur d’intervention.

Le commandant de la BNSP, a dit être déterminé à renforcer la sécurité et à améliorer la gestion des interventions d’urgence, contribuant ainsi au bien-être des citoyens de la Boucle du Mouhoun.

La présence des autorités locales témoigne de l’importance de la mission des sapeurs-pompiers dans la région.

Le colonel Daba Naon a salué l’engagement du capitaine Kini et a assuré son soutien dans la mise en œuvre de ses projets.

Il a souligné que la sécurité des populations dépendait en grande partie de la préparation et de la réactivité des équipes de secours.

La 16e compagnie d’incendie et de secours de la BNSP a été créée par décret en 2023.

Les opérations ont commencé en janvier 2024 et c’est le vendredi 09 mai 2025 que ministre d’Etat, ministre en charge de l’Administration territoriale a procédé à son inauguration.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz