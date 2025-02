Niger/Assises nationales : Les travaux des sous-commissions seront présentés ce mercredi matin en plénière

Niamey, 19 fév. 2025 (AIB) – Après quatre jours de réflexions et de propositions dans le cadre des assises nationales, les travaux des sous-commissions seront présentés ce mercredi matin en plénière au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey.

Pendant ces quatre jours, cinq sous-commissions ont travaillé sur des thématiques spécifiques englobant tous les aspects de la vie nationale du Niger. À l’issue de ces travaux, la restitution de leurs propositions est prévue ce mercredi 19 février 2025 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey.

Le président de la sous-commission « Économie et Développement durable », Salha Haladou, s’est réjoui mardi soir, au cours d’une conférence de presse, du parachèvement de leurs travaux. « Cet après-midi de mardi, nous avons validé le projet de rapport final de nos débats et nous allons le soumettre ce mercredi matin à la commission nationale », a-t-il affirmé à la presse.

Il a expliqué que le projet de rapport est articulé autour de quatre dimensions : économique, environnementale, sociale et de gouvernance. « Il doit permettre la confirmation de la souveraineté nationale, non seulement dans la gestion de nos ressources et de nos potentiels, mais surtout dans le comportement du Nigérien nouveau, conscient de ses responsabilités », a-t-il souligné.

La sous-commission « Géopolitique et Environnement international » a également achevé ses travaux et adopté son projet de rapport, selon son président, Illo Adani.

« Elle a formulé de nombreuses recommandations pour remettre sur les rails la diplomatie nigérienne, sur la base d’une politique extérieure résolument orientée vers la refondation, en conformité avec les nouveaux paradigmes internationaux, mais aussi alignée sur la construction et l’approfondissement de la Confédération des États du Sahel, en vue d’aller vers une fédération », a-t-il fait savoir.

Il a néanmoins précisé que « ces recommandations ne seront valides que si elles sont adoptées par la commission nationale ».

Après l’ouverture officielle des assises nationales le samedi 15 février 2025 par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), chef de l’État, le général de brigade Abdourahamane Tiani, cinq sous-commissions ont été mises en place pour travailler sur des thématiques spécifiques couvrant tous les aspects de la société nigérienne.

Les travaux des cinq sous-commissions ont pris fin mardi soir et seront restitués ce mercredi matin à la commission nationale au cours d’une plénière.

Plus de 700 participants, issus des différentes couches socioprofessionnelles du Niger et de la diaspora, prennent part aux assises nationales qui se déroulent du 15 au 19 février 2025.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Envoyé spécial à Niamey