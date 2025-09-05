Nazinon : L’ASCE-LC sensibilise les bacheliers en immersion patriotique au civisme, au patriotisme et à la lutte contre la corruption

Manga, 5 septembre 2025 (AIB) – L’Autorité supérieure de contrôle d’État et de la lutte contre la corruption (ASCE-LC) a organisé, vendredi à Manga, une séance de sensibilisation au civisme, au patriotisme et à la lutte contre la corruption au profit des nouveaux bacheliers en immersion patriotique obligatoire dans la région du Nazinon.

La rencontre d’échanges a regroupé 350 bacheliers en immersion patriotique obligatoire internés à la Maison communautaire et au Lycée Atti la Grâce de Manga.

« L’objectif de cette initiative est de leur inculquer les valeurs de transparence, de civisme, de patriotisme et de responsabilité citoyenne », a indiqué la cheffe de la mission, par ailleurs contrôleur d’État à l’ASCE-LC, Adjaratou Ouangrawa.

Mme Ouangrawa a ajouté qu’à travers ces séances, il s’agit aussi d’outiller les participants à la lutte contre la corruption, un mal social qui nuit également au développement économique du pays.

Après avoir défini les contours de la corruption, les représentants de l’ASCE-LC ont engagé un dialogue avec les participants autour de ses manifestations au Burkina Faso.

La fraude aux examens, le favoritisme, les pots-de-vin, le plagiat académique, le faux en écriture, l’association de malfaiteurs ont été, entre autres, cités au titre de ces manifestations.

À l’issue des échanges, Mme OUANGRAWA, a exhorté les bacheliers à adopter une conduite intègre et à s’impliquer activement dans la lutte contre la corruption, soulignant que celle-ci concerne aussi toutes les couches sociales.

C’est sur le slogan « Au nom de notre intégrité, combattons la corruption » que la délégation de l’ASCE-LC venue de Ouagadougou a pris congé des internés pour l’immersion patriotique.

Au total, selon le chargé de mission de la région du Nazinon auprès de la Présidence du Faso, Thierry Nikiéma, plus de 1 800 bacheliers de la région du Nazinon sont en immersion patriotique dans le chef-lieu, Manga, où ils reçoivent une formation civique et morale axée sur les valeurs de discipline, de solidarité, de respect des institutions et de cohésion sociale.

Agence d’ Information Burkina

Babou Germain BAZIE- AIB/Manga