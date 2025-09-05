BURKINA-NAMENTENGA-CONSTRUCTION-LYCEE

Namentenga/ Lycée technique de Boulsa : Les populations affectées par le projet de construction demandent des dédommagements

Boulsa, 5 sept 2025 (AIB), Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a échangé le jeudi 4 septembre 2025, pour la première fois, avec les propriétaires des concessions situées sur l’axe du mur du lycée technique de Boulsa, en construction. Pour l’occasion, Les populations affectées par le projet de construction ont demandé des dédommagements.

Les populations affectées par le projet de construction du lycée technique de Boulsa, dans la province du Namentenga ( Koulsé) sont invités à respecter le délai pour permettre à l’entreprise de réaliser le mur de clôture dudit lycée.

Le premier responsable de la province, Adama Conseiga, a échangé le jeudi 4 septembre 2025, pour la première fois, avec les populations concernées et celles-ci ont sollicité des dédommagements.

Saluant la tenue de cette rencontre, M. Conseiga a traduit sa disponibilité pour résoudre le problème des personnes affectées par le projet de construction du lycée technique de Boulsa.

« Je ne vous promets rien. Si des propriétaires terrains notamment le chef traditionnel et coutumier met à notre disposition les terres nécessaires, vous serez informés », a-t-il précisé.

Et de poursuivre que « Pour l’instant, je vous informe que la direction provinciale en charge de l’humanitaire met à votre disposition à titre provisoire le site de Tangambilin situé au secteur N3 de Boulsa auparavant occupé par les PDI ».

Adama Conseiga a souligné que le mur sera réalisé pour le bien- être des élèves en particulier et de la population en général tout en notant que Namentenga ne dispose pas d’infrastructures adéquates et c’est la raison pour laquelle, les nouveaux bacheliers sont partis à Loumbila pour leur immersion patriotique.

« Nous ne refusons pas de quitter mais, notre vœu le plus cher est d’obtenir de terrains où nous pourrons reconstruire nos habitats », a fait remarquer l’un des habitants de la zone.

Même son de cloche pour l’enseignant, Salam Dabilgou qui dit acquérir son terrain avec des propriétaires terriens et l’a mis en valeur avec des prêts en soulignant qu’il abrite près d’une trentaine de personnes déplacées internes (PDI).

Selon un recensement effectué par le service domanial de la mairie, 74 concessions sont situées dans le domaine du lycée technique de Boulsa dont 15 sont situées sur l’axe du mur de clôture.

