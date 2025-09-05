Burkina – Liptako – Célébration – Mouloud

Dori : La communauté musulmane du Liptako a célébré le Mouloud dans la ferveur religieuse et le vivre-ensemble

Dori, 5 septembre 2025 (AIB) – La communauté musulmane du Liptako a commémoré, vendredi à Dori, la naissance du Prophète Muhammad (Paix et salut sur lui), dans une ambiance de recueillement, de prière et de fraternité. L’événement, placé sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, a mobilisé fidèles, autorités militaires et représentants des autres confessions religieuses.

À la grande mosquée de Dori, les fidèles musulmans venus de divers horizons du Liptako se sont rassemblés nombreux pour marquer la fête du Mouloud. Guidés par l’imam El Hadj Mamoudou Yaya Cissé, ils ont rappelé la signification profonde de cette date qui commémore la naissance du Messager de l’islam.

Selon l’imam Cissé, cette célébration est l’occasion pour les croyants de raviver leur foi et de méditer sur la vie exemplaire du Prophète. « Il est de bon ton que les musulmans se rappellent, dans la dévotion et la ferveur religieuse, de sa vie et du chemin qu’il a tracé », a-t-il déclaré. Les fidèles ont ensuite formulé des prières ardentes pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité du Burkina Faso.

La cérémonie a enregistré la présence du commandant de la 4ᵉ région militaire, le chef de bataillon Amadou Sanou. S’adressant aux fidèles, l’officier a salué la communauté musulmane pour sa mobilisation et a souhaité une bonne fête à l’ensemble des musulmans du Burkina Faso.

Il a rappelé que l’islam est avant tout une religion de paix, et a exprimé son vœu de voir celle-ci régner dans les cœurs et au sein de la société. « Nous prions pour que Dieu rétablisse la cohésion sociale dans le Liptako et dans tout le pays », a affirmé le commandant Sanou. Sa présence a été perçue comme un signe d’unité et de rapprochement entre les forces de défense et de sécurité et les populations.

La commémoration du Mouloud a également été marquée par la participation des représentants de la communauté catholique. L’abbé Olivier, qui a pris la parole au nom des fidèles chrétiens, a exprimé sa joie d’avoir partagé ce moment de foi et de fraternité avec ses frères musulmans.

« Nous avons prié pour que Dieu consolide les liens de fraternité entre nos communautés et qu’il nous guide sur le chemin de la paix », a-t-il confié. L’abbé Sebgo, pour sa part, a adressé ses félicitations à l’imam Cissé pour son engagement constant en faveur du dialogue interreligieux, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble dans le Liptako.

Les différentes interventions, qu’elles soient religieuses ou militaires, ont mis en évidence un dénominateur commun : la nécessité de renforcer l’unité et la solidarité entre les populations, quelles que soient leurs croyances.

Le Mouloud 2025 à Dori a ainsi été plus qu’une simple fête religieuse : il a constitué une tribune d’appel à la paix, à la tolérance et au dialogue. En célébrant la naissance du Prophète Muhammad (PSL), la communauté musulmane du Liptako a réaffirmé sa foi et son attachement aux valeurs universelles de paix et de fraternité.

La présence des forces de défense et de sécurité ainsi que des représentants de la communauté catholique a donné à la cérémonie une dimension de cohésion et de vivre-ensemble, essentielle dans le contexte actuel. Le Mouloud 2025 à Dori restera ainsi gravé comme un moment fort de prière, de communion et d’espérance pour un Burkina Faso uni et en paix.

Agence d’information du Burkina

AMM/BZ/OO