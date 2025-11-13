Nazinon : Lancement régional de la deuxième édition de la Semaine nationale de la planification familiale

Manga, 12 nov. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Zoundwéogo, Julien Ouédraogo, représentant la gouverneure de la région du Nazinon, a présidé, mardi 11 novembre, à Manga, la cérémonie officielle de lancement régional de la 2ᵉ édition de la Semaine nationale de la planification familiale (SNPF +) intégrée à la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, au dépistage des cancers féminins, des IST/VIH et des hépatites virales.

Placée sous le thème « Réduction de la mortalité maternelle et infantile pour l’atteinte des objectifs de développement durable dans un contexte de défi sécuritaire à travers l’intégration des services de santé de la reproduction », cette semaine de la planification familiale intégrée, selon les acteurs, traduit la volonté du Ministère de la santé de renforcer l’offre des services de santé de la reproduction afin de rapprocher davantage les soins aux populations.

Dans son allocution, la Directrice régionale de la Santé du Nazinon, Dr Ana Doro, a évoqué les défis demeurant dans la région. « Le taux de prévalence contraceptive moderne, bien qu’en hausse, estimé à 32 %, reste en deçà de l’objectif national qui est de 41,3 %. Les hépatites virales, en particulier le sérotype B, touche une proportion importante de la population adulte. Les cancers du sein et du col de l’utérus continuent d’être diagnostiqués à des stades avancés faute de dépistages précoces » a-t-elle souligné.

Toujours selon elle, la prévalence régionale concernant le VIH est en baisse, moins de 1 %, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif de zéro nouvelle infection d’ici 2030. Mme Doro a également invité les femmes de la région à sortir massivement pour bénéficier, en une seule visite, de plusieurs services gratuits essentiels pour leur santé et celle de leurs familles.

Dans son discours d’ouverture, le Haut-Commissaire a dressé la situation sanitaire de la région avant d’inviter à une forte mobilisation. « Nous attendons de ces activités une forte mobilisation communautaire, un engagement renouvelé des leaders et des partenaires et surtout une amélioration du recours aux services de santé de la reproduction dans nos différentes localités » a-t-il martelé.

La cérémonie a mobilisé les autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires, témoignant de l’engagement collectif pour la cause sanitaire.

Agence d’Information du Burkina

