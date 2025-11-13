Burkina-UJKZ-Hommage- Poète

Burkina/UJKZ : Un colloque international en hommage à Boureima Guégané, un pionnier de la poésie

Ouagadougou, 13 nov. 2025 (AIB) – L’Université Joseph KI-Zerbo (UJKZ), à travers le Laboratoire langues, discours et pratiques artistiques (LADIPA), organise un colloque international, du 13 au 15 novembre 2025 sur le thème « Colloque international en hommage à Jacques Boureima Guégané : l’homme et ses œuvres », visant à revisiter le parcours, la pensée et l’héritage littéraire du poète à travers des communications.

Ancien haut cadre de l’administration culturelle, éditeur et poète émérite, Jacques Boureima Guégané est l’un des pionniers de la poésie burkinabè dans les années 70. Fondateur des Éditions Découvertes du Burkina, il a largement contribué à la promotion du livre et des écrivains nationaux. Il s’est distingué par son engagement pour la valorisation de la culture africaine et par son style hermétique.

À travers ses œuvres, il s’est imposé comme un poète moderne engagé et visionnaire, auteur de sept recueils individuels, d’un recueil collaboratif et d’une publication dans un périodique.

La représentante du président de l’UJKZ, Virginie Kaboré, a souligné que le colloque rend hommage à un homme qui a fait de la poésie son unique genre de prédilection et également rééditer ses œuvres tels que la guerre des sables et l’an des criquets.

« Jacques Boureima Guégané a su assumer sa conception de la poésie en tant que toute création et rester fidèle à un style d’écriture, la poésie en prose, la prose poétique ou la prose-poésie », a-t-elle précisé.

« Je ne puis douter de cet espace de rétrospection et de prospection qui offrira à vous, enseignants-chercheurs, étudiants, écrivains, artistes, acteurs du livre et de l’édition, décideurs politiques, un cadre de questionnement sur l’homme et ses œuvres », a-t-elle ajouté.

Le responsable du LADIPA, Sidiki Traoré, a expliqué que durant ces trois jours, il s’agira d’analyser l’œil poétique de Jacques Boureima Guégané, ses publications et ses œuvres inédites, mais aussi de parler de l’homme de culture et pionnier des éditeurs burkinabés.

Il a précisé que les communicants viennent principalement du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et des États-Unis.

« J’ai eu beaucoup d’ambition que je n’ai pas pu atteindre, notamment l’écriture d’un dictionnaire autobiographique qui pourrait relater les différentes relations que j’ai eues avec tout ce que j’ai perçu », a confié Jacques Boureima Guégané.

« Et c’est tout ça qui m’a structuré, c’est tout ça qui a fait de moi ce que je suis, et l’hommage qui m’en est rendu, je le restitue à tout ceci, parce que sans eux, je n’aurais pas existé », a-t-il ajouté.

Agence d’Information du Burkina

ZAF-dnk-ata