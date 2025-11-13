Zoundwéogo/Dialogue communautaire : Des leaders communautaires s’engagent pour une meilleure adhésion à la vaccination.

Manga, 11 nov. 2025 (AIB)- La Croix-Rouge burkinabè a organisé, le mardi 11 novembre 2025, sur le site du centre de Santé et de Promotion sociale (CSPS) de Koupéloghin, un dialogue communautaire sur la vaccination et la gestion des rumeurs. L’objectif de cette rencontre est de renforcer la confiance des populations et des leaders communautaires autour des campagnes vaccinales.

Cette rencontre, organisée par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) avec le soutien financier de Africa CDC, s’inscrit dans le cadre du projet « Sauver des vies par les moyens de substances ». Elle a réuni près d’une vingtaine de participants, notamment des leaders communautaires, des organisations de femmes et de jeunes, ainsi que des agents de santé.

Ce rendez-vous a permis de mettre en lumière, le calendrier vaccinal des enfants de 0 à 15 mois et l’importance du vaccin contre le tétanos administré aux femmes enceinte.

Aimée Roland Sawadogo, infirmier et responsable du Programme Elargi de vaccination (PEV) au district sanitaire de Manga, a dans son intervention, précisé qu’avec l’introduction de nouveaux vaccins, le calendrier vaccinal a changé si bien que les mères ont du mal à respecter les différents intervalles de vaccination. Il les a donc invitées à fournir plus d’efforts afin d’adhérer aux initiatives entrant dans le cadre de la prévention des maladies par la vaccination.

Le responsable PEV a également demandé l’accompagnement des parents, des pères, des gardiens d’enfants afin que l’on puisse avoir un bon suivi des nourrissons jusqu’à la durée vaccinale. Les organisateurs de l’entrevue ont, à cette occasion, soutenu que cette rencontre vise à améliorer la santé communautaire à travers le renforcement des capacités des acteurs, le soutien stratégique aux institutions et la mobilisation en faveur de la prévention des maladies par la vaccination.

La présidente du Comité local de la Croix-Rouge du Zoundwéogo, Rose Marie Yaméogo, a salué l’initiative de la rencontre. Elle a, à cet effet, encouragé les femmes à participer massivement aux campagnes de vaccination.

« La vaccination est très importante. Chaque fois que les volontaires sortent pour la distribution, nous constatons un réel engouement », a-t-elle témoigné.

Le chef du village de Koupeloghin a dit avoir tiré profit de cette rencontre. Selon lui, ce rendez-vous lui a permis de connaitre l’importance du vaccin pour les nourrissons.

« A partir de cet instant, nous marquons notre pleine adhésion aux campagnes vaccinales. Nous serons également des relais d’information auprès des siens qui n’ont pas participé à la rencontre », a rassuré le chef du village.

Agence d’Information du Burkina

