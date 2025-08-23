BURKINA- NAMENTENGA- PISCICULTURE-RECOLTE

Namentenga/Pisciculture: Une association récolte ses premiers silures

Boulsa, 22 août 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, a assisté le mardi 12 août 2025 à Boulsa, à la récolte du premier cycle de production des silures de 6 mois de l’Association pour de développement intégré Guésbéogo (ADIG).

Cette activité s’est déroulée en présence du premier responsable de la province et elle rentre dans le cadre de l’offensive agropastorale pour une souveraineté alimentaire au Burkina.

Selon le président de l’ADIG, Blaise Sandouidi, ce projet de production de silures a été également financé par l’association allemande Menchen Ohne Ketten.

Il convient de noter que cette production des silures est assurée par des personnes déplacées internes dans la province du Namentenga.

Agence d’information du Burkina

