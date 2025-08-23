BURKINA-BOULGOU-SANTE-HYGIENE-ASSAINISSEMENT-SALUBRITE

‎Boulgou/Commune de Zabré : Les forces vives et la mairie s’unissent pour restaurer la salubrité

‎Zabré, 23 août 2025 (AIB)- Réunis à l’initiative du Président de la délégation spéciale (PDS) de Zabré, le mercredi 20 août 2025, les représentants des forces vives de la commune ont adopté une feuille de route visant à améliorer la gestion des déchets solides et à renforcer la sensibilisation des populations, afin de prévenir des risques de santé publique liés à l’insalubrité.

‎Suite au constat d’insalubrité croissant dans la commune de Zabré, le Président de la délégation spéciale (PDS) de ladite commune, Alain Boubié Bassono, a convié, le mercredi 20 août 2025, l’ensemble des forces vives dans la salle de réunion de la mairie, afin de trouver des solutions durables à la mauvaise gestion des déchets solides.

‎la rencontre a eu lieu en présence entre autres, de la chefferie traditionnelle, des représentants des Comités villageois de développement (CVD), des associations œuvrant dans le domaine de la salubrité, des commerçants et des organisations de la société civile (OSC).

‎A l’issue des échanges, plusieurs engagements ont été pris. Deux associations locales ont décidé, avec l’appui de la collectivité territoriale, de reprendre les activités de collecte des déchets solides.

Les commerçants, quant à eux, se sont engagés à confectionner et installer des bacs à ordures sur les lieux de commerce d’ici le 3 septembre 2025.

‎Une émission radiophonique sera par ailleurs animée le mercredi 27 août 2025, pour sensibiliser les populations sur leurs responsabilités en matière de salubrité.

Le jeudi 28 août 2025, une sortie terrain sera organisée pour mobiliser les riverains autour des enjeux liés à l’insalubrité.

‎Les forces vives ont également exprimé le souhait que des mesures coercitives soient appliquées par la mairie à l’encontre des contrevenants, une fois la phase de sensibilisation terminée.

En saluant ces engagements, le PDS a remercié l’ensemble des acteurs pour leur disponibilité et leur volonté d’œuvrer pour l’intérêt général et l’amélioration du cadre de vie des populations de Zabré.

‎Agence d’information du Burkina

‎JPB/hb/oo