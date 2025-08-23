BURKINA-NAMENTENGA-SANTE-CONSTRUCTION-CENTRE

Namentenga : Le Haut-commissaire pose la première pierre de construction du centre des malades mentaux à Boulsa

Boulsa, 22 août 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a procédé le mardi 12 août 2025 à Boulsa, à la pose de la première pierre de construction du centre des malades mentaux, dans la région des Kuilsé.

Le nouveau centre privé de malades mentaux de Boulsa dans la province du Namentenga sera réalisé par l’Association pour le développement intégré Guesbéogo (ADIG), en vue d’accompagner les structures étatiques dans la prise en charge des malades mentaux.

La pose de la première pierre dudit centre a été faite le mardi 12 août 2025 à Boulsa, par le premier responsable de la province du Namentenga, Adama Conseiga, qui avait à ses côtés, le président de la délégation spéciale communale de Boulsa, Issaka Sangla et le représentant du parrain de la cérémonie, Yacouba Nikièma.

L’ADIG a bénéficié du soutien technique et financier des partenaires locaux et internationaux pour sa réalisation.

Saisissant l’occasion, le Haut-commissaire de la province a salué le président de l’association, Blaise Sandouidi pour son dynamisme tout en remerciant ses partenaires locaux et internationaux pour la construction du nouveau joyau à Boulsa.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA