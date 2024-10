Burkina- Namentenga- Formation

Namentenga : Les gestionnaires de la province outillés sur la gestion administrative

Boulsa 29 oct. 2024 (AIB)- Le secrétaire général de la province de la province du Namentenga, Bassouleymane Ouattara, représentant le haut-commissaire a présidé le mardi 29 octobre 2024 à Boulsa, une formation au profit des agents chargés des ressources humaines des différentes structures déconcentrés et décentralisées sur la gestion administrative des sorties définitives des fonctions, les modalités et les droits des agents « Quel document et à quel moment, faut-il avoir pour préparer une sortie définitive », telle était la préoccupation principale à laquelle, le directeur régionale de la fonction publique du Centre-Nord, Madi Zango a apporté des solutions adéquates ce mardi 29 octobre 2024, au cours d’une formation à Boulsa.

Cette formation placée sous le thème « gestion de départ à la retraite » a permis aux participants de connaître les outils juridiques qui encadrent les sorties définitives, d’appréhender les modalités et d’acquérir une bonne connaissance des droits des agents.

A cet effet, leurs préoccupations ont notamment porté sur le départ anticipé et la démission, les réquisitions, les agents improductifs, les frais de cercueil et les enjeux de la détention préventive. Ainsi, les apports des uns et des autres ont contribué à éclairer la lanterne des participants lors des échanges . L’attaché d’administration scolaire et universitaire à la direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Namentenga, Ferdinand Nacoulma s’est dit satisfait de la tenue de la formation.

M. Nacoulma a souhaité que les frais d’achat du cercueil d’un agent décédé soient disponibles au niveau local, en vue de faciliter son acquisition aux héritiers du défunt pour éviter les procédures souvent lentes. Le directeur régional de la fonction publique du Centre-Nord s’est également réjoui de la participation effective des participants à la formation. Le représentant du haut-commissaire de la province du Namentenga, Bassouleymane Ouattara a remercié la direction générale du Centre-Nord pour son initiative et les participants pour leur mobilisation.

