Namentenga : Les corps constitués rendent hommage aux martyrs du Burkina Faso

Boulsa, 31 oct. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, a présidé, le vendredi 31 octobre 2025, la cérémonie d’hommage aux martyrs du Burkina Faso, tenue sur l’aire de l’ex-aérodrome de Boulsa. L’événement s’est déroulé en présence des corps constitués de la province et du chef du canton de Boulsa, Naaba Sonré.

« Nous devons intégrer cette pratique à toutes les occasions, en mémoire de tous ceux qui sont tombés au nom de la patrie. Notre pays demeure et reste debout », a déclaré le Haut-commissaire du Namentenga, Adama Conseiga.

Les corps constitués, le chef du canton de Boulsa, Naaba Sonré, ainsi que le premier responsable de la province ont observé une minute de silence en mémoire de ceux qui sont tombés pour la Nation burkinabè.

Saisissant l’occasion, M. Conseiga a également invité ses administrés à garder à l’esprit que des hommes et des femmes ont sacrifié leur vie pour que le Burkina Faso reste debout. Il a exhorté les populations à intégrer cette notion dans leurs pratiques quotidiennes, à promouvoir le patriotisme et à œuvrer pour la prospérité du pays, tout en perpétuant la mémoire des martyrs.

Il convient de rappeler que les martyrs du Burkina Faso sont, entre autres, ceux qui ont donné leur vie pour la patrie lors de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, de la résistance populaire face au putsch manqué du général Gilbert Diendéré en 2015, du coup d’État du 15 octobre 1987, ainsi que d’autres événements marquants de l’histoire nationale.

