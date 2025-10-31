Le Président du Faso salue une nouvelle fois la bravoure des VDP en créant une médaille qui leur est dédiée

Ouagadougou, 31 octobre 2025 (AIB)-Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a institué une nouvelle distinction honorifique au sein des Forces armées nationales, dénommée « Médaille d’Honneur du Volontaire pour la Défense de la Patrie (VDP) ». Cette médaille vise à récompenser la contribution remarquable, l’engagement, la bravoure et le sens du sacrifice de ces milliers de civils qui combattent aux côtés de l’armée pour la restauration de l’intégrité territoriale, de la souveraineté, ainsi que pour le retour de la paix et de la cohésion sur l’ensemble du territoire national.

Trois Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) seront les premiers à se voir décerner la Médaille d’Honneur du VDP, le 1er novembre 2025, à l’occasion de la célébration du 65ᵉ anniversaire de l’armée burkinabè.

Ils seront suivis par trois autres récipiendaires, a appris vendredi l’AIB auprès de la Présidence du Faso.

Selon le décret instituant la distinction, le centre de la médaille est orné de l’effigie de feu Ladji Yoro, « intrépide volontaire » et symbole de courage, d’engagement et de sacrifice suprême dans la lutte contre le terrorisme. Il représente une source d’inspiration pour tous les Volontaires.

Le document précise que la Médaille d’Honneur du VDP est une distinction à grade unique, pouvant être décernée sans agrafe ou avec l’agrafe “Bravoure”. L’attribution se fait à titre normal, exceptionnel ou posthume.

Le VDP décoré bénéficie d’une augmentation unique de 10 % du montant initial de sa prime d’opération.

Aucun droit de chancellerie n’est perçu pour cette distinction, et les propositions de candidature font l’objet d’un examen en Conseil des médailles.

La médaille peut être attribuée, à titre exceptionnel, avec agrafe “Bravoure”, à toute personne physique ayant accompli des actes de courage, de dévouement ou de sacrifice au cours d’opérations nationales, spéciales ou de missions commandées.

Elle peut également être décernée sans agrafe à toute personne physique ou morale ayant apporté une contribution significative au renforcement des capacités de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP), ou ayant rendu, de manière éminente et répétée, des services favorisant le bon déroulement des missions assignées à la Brigade et à ses structures déconcentrées.

Le Capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait de la restauration de l’intégrité territoriale du Burkina Faso sa première priorité, ne manque jamais une occasion de saluer l’engagement et le patriotisme des VDP, qui consentent chaque jour d’importants sacrifices pour la Nation.

En janvier 2024, le chef de l’État avait déjà substantiellement amélioré leurs conditions, en faisant passer la prime d’invalidité de 1 800 000 à 3 000 000 FCFA, le salaire mensuel de 60 000 à 80 000 FCFA, le capital décès de 1 000 000 à 3 000 000 FCFA, et les frais d’inhumation de 100 000 à 250 000 FCFA.

