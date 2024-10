Burkina-Namentenga-Visite-Villages

Namentenga : Le haut-commissaire de la province salue la résilience des villages réinstallés de Dargo

Boulsa 22 oct. 2024 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, en compagnie de l’ensemble des directeurs provinciaux et l’équipe de l’unité Guépard du commandant, Gérard Sindogo a effectué le mardi 22 octobre 2024, une sortie-terrain, dans les villages réinstallés de la commune de Dargo pour leur traduire sa solidarité et féliciter leur résilience.

«Les mots nous manquent pour traduire fidèlement les sentiments qui nous animent », a indiqué le chef coutumier de Yaongo, au cours de la visite-terrain avec les autorités provinciales.

Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga et sa délégation, sous un soleil ardent ont sillonné les Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), les écoles primaires et les lycées et collèges rouverts dans la commune de Dargo, deux ans après leur fermeture pour s’imprégner de l’état de lieu et encourager les agents en poste.

A cet effet, la seule classe du cours préparatoire 1re année de (CP1) de l’école « B » de Dargo comptait au total 292 élèves, celle du CP1 de Dargo « A » 76 élèves. L’école de Yaongo regroupait 574 élèves dont 146 au CP1.

Les élèves de Boko qui sont passés de 116 élèves à 61 ont retenu l’attention des visiteurs.

« Pour le dernier cas de Boko , c’est assurément la dernière attaque du village en ce mois d’octobre qui en est la cause », a indiqué le directeur en charge de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, Bernard Kaboré.

Selon lui, les acteurs de l’éducation au niveau du secondaire s’activent pour remobiliser le maximum d’élèves au profit du lycée départemental au collège de Yaongo et de Boko.

« La plupart de ces élèves, entendent assurément poursuivre leurs cursus scolaires là où ils résidaient, il y a deux ans », a confié le Directeur provincial des enseignements post primaires et secondaires AbdoulayeYarbanga.

Dans les CSPS de Dargo, Yaongo et de Boko, tout comme dans les établissements primaires et secondaires, le constat est le même, les agents sont en poste pour le travail.

Les populations, au cours échanges à bâtons rompu ont formulé des doléances qui ont porté sur la téléphonie mobile pour faciliter les communications et les transactions financières, les routes, la réinstallation des populations d’autres villages, l’aide alimentaire, les formations et les activités génératrices de revenus.

Elles ont également témoigné leur reconnaissance au commandant de l’unité Guépard pour son dynamisme et sa bravoure et aux autorités provinciales pour tous les accompagnements.

« Je ne suis pas venu pour qu’on parle des problèmes. Faites des difficultés rencontrées, des opportunités pour avancer. Je suis venu pour vous encourager et vous féliciter pour votre résilience » renchéri le haut-commissaire, Adama Conseiga.

Et de poursuivre «Rassurez vos parents vivant ailleurs que la vie continue à Dargo et ne tombons pas dans le piège de l’ennemi qui ne souhaite pas voir nos écoles et nos CSPS fonctionner. Montrons-leur le contraire ».

M. Conseiga a aussi fait une mention spéciale à la localité de Yaongo, qui malgré les attaques terroristes répétées résiste toujours.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA