Gourma : Le mouvement SHALOM offre un centre pour mineurs à l’administration pénitentiaire

Fada N’Gourma, (AIB)- Le directeur de cabinet du ministère en charge des Droits humains, Bepoadi Sinini, a présidé, le mardi 22 octobre 2024 à Fada N’Gourma, la cérémonie de rétrocession d’un centre d’une superficie de 7 000 m2, dédié aux mineurs en conflits avec la loi, par le mouvement SHALOM.

Créé il y a 50 ans, le mouvement SHALOM qui œuvre dans le domaine humanitaire et le développement durable depuis 1988 au Burkina Faso, a rétrocédé officiellement et gracieusement son centre CASA MARCO d’une superficie de 7 000 m2, le mardi 22 octobre 2024, à l’administration pénitentiaire de Fada N’Gourma.

Le domaine est construit depuis 2010 et comprend une boulangerie et des ateliers équipés dont celui de la menuiserie.

Le fondateur du mouvement SHALOM, Andrea Pio Cristian, a indiqué que cette rétrocession de la part de sa structure témoigne de la volonté collective de bâtir une société plus juste et incluse.

Aussi, a-t-il ajouté, cet événement marque leur engagement collectif en faveur de la justice, de la paix et des droits humains.

Andrea Pio Cristian a estimé que le centre servira de plateforme pour sensibiliser, former et mobiliser les concitoyens autour des valeurs de paix et de respect des droits humains.

Le directeur de cabinet du ministère en charge des Droits humains, Bepoadi Sinini, a déclaré que le centre vient renforcer les capacités d’accueil des établissements pénitentiaires dédiés aux mineurs en conflits avec la loi.

« Ce joyau, va davantage humaniser nos centres de détention car non seulement, ces mineurs en conflit avec la loi pourraient apprendre des métiers qui faciliteraient leur insertion sociale après épuisement de leur peine », a souligné le directeur de cabinet.

M. Sinini, a ajouté que cette volonté d’humaniser nos prisons s’inscrit dans la politique du président du Faso qui souhaite que ces lieux de détention deviennent des lieux d’apprentissage et de production.

En marge de cette remise officielle, Andrea Pio Cristian et un autre membre de la délégation du mouvement SHALOM, ont été médaillés d’honneur de l’administration pénitentiaire à titre exceptionnel pour leur amitié et leur don de soi dans le développement durable du Burkina Faso.

« Ma structure est disposée à tout moment à accompagner ce centre rétrocédé pour peu que l’administration pénitentiaire exprime la nécessité il ne reste que dans la formation », a soutenu le fondateur du mouvement SHALOM.

Le mouvement SHALOM, qui signifie « paix » en hébreux, incarne des valeurs fondamentales que sont la solidarité, la tolérance et le respect des droits de chaque individu.

