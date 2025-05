Burkina-Namentenga-École-Sport

Namentenga/Compétitions scolaires à Boulsa : L’école de Malanga remporte la finale de l’OSCEP édition 2025

Boulsa, 10 mai 2025(AIB)- L’Organisation du sport et de la culture à l’école primaire (OSCEP) édition 2025 de la circonscription d’éducation de base (CEB) a clos samedi, les activités sportives et culturelles de l’année scolaire sous le thème « Sport et culture à l’école primaire facteur de cohésion sociale dans un contexte de résilience. »

L’activité sportive qui a clos l’année scolaire a été un match de football qui a vu le sacre de l’école de Malanga sur celle de Boulsa ‘C’battue par le score d’un but à zéro.

Le trophée de l’équipe gagnante a été remis par le 2eme vice-président de la délégation spéciale de la commune de Boulsa, Kébré Moustapha.

Il a, au nom de la délégation spéciale communale, félicité le CCEB et tous ceux qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de l’OSCEP 2025 de la CEB Boulsa 1.

« Je dédie en toute sincérité ce succès aux enseignants notamment », a-t-il déclaré

À l’issue de la proclamation des résultats des activités culturelles, le chef de la circonscription de l’éducation de base (CCEB) de Boulsa1, Charles Zongo, a dédié la réussite des activités de l’OSCEP 2025 à l’ensemble des acteurs de la CEB qui ont consenti d’énormes sacrifices.

Pour cette dernière édition, l’école Boulsa ‘C’s’est hissée sur les plus hautes marches du podium en théâtre, les élèves de Bonam arrache les premiers prix en danse traditionnelle, en humour et en conte, l’école Boulsa A s’adjuge les premiers prix en danse tradi-moderne et en défilé de mode, etc.

Des prix en mature et en espèce ont aussi récompensé les lauréats au cours de ces activités.

Au total, plus de deux millions de francs CFA ont été mobilisés par les partenaires, les parrains et les enseignants de la CEB pour la réalisation des activités culturelles et sportives.

