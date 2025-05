BURKINA-KENEDOUGOU-AGRICULTURE-CAMPAGNE-INTRANTS-DON

Kénédougou/Campagne agricole humide 2025-2026 : Le ministre d’Etat Sombié lance la distribution des intrants

Orodara, le 12 mai 2025 (AIB)-Le ministre d’Etat, ministre en charge de l’Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, a lancé, le vendredi 09 mai 2025 à Orodara, la campagne de distribution d’intrants agricoles et d’opérations de labours pour la saison humide 2025-2026.

La Cité du verger était à l’honneur ce vendredi 09 mai 2025 à l’occasion de la cérémonie de lancement officiel de la campagne de distribution d’intrants agricoles et d’opérations de labours pour la saison humide 2025-2026.

Ces intrants destinés aux producteurs sont composés d’engrais et de semences visant à booster considérablement la production agricole pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle.

Au titre de la présente campagne, dans la région des Hauts-Bassins, ce sont plus de 11 000 tonnes d’intrants (Urée et NPK) et 3000 tonnes de semences (riz, maïs et niébé) qui seront distribués aux acteurs du monde rural.

Aux dires du directeur régional en charge de l’Agriculture, Eric Pascal Adanabou, les quantités ont considérablement doublé cette année comparativement à celles de la campagne écoulée.

Selon le Ministre d’Etat, ministre en charge de l’Agriculture, Ismaël Sombié, ce processus de distribution fait suite aux orientations données par leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré et le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, qui visent à disponibiliser à temps des intrants aux producteurs afin de leur permettre de mener des opérations culturales conformément au calendrier prescrit par les services techniques.

Tout en saluant l’opérationnalisation du processus, le Ministre Sombié, a exhorté les acteurs à accélérer la distribution afin de permettre à l’ensemble des producteurs d’avoir accès aux intrants à temps.

« Le message est le même. C’est celui que nous avons donné depuis bientôt deux ans. C’est envoyer les intrants à leurs bénéficiaires », a-t-il déclaré.

A l’endroit des producteurs, il leur a adressé ses encouragements et les a invités à redoubler d’efforts pour accroître la production agricole pendant la présente campagne mais aussi à utiliser de manière efficace et efficiente ces intrants.

Aux dires du chef du département de l’Agriculture, les efforts consentis par l’Etat pour faire des grandes opérations de subventions au profit des producteurs doit profiter en terme de création de richesse au plan National.

Il a poursuivi que les efforts qui sont consentis pour mettre à disposition ces plus de 70 milles tonnes d’engrais subventionnés sont énormes.

Ismaël Sombié a indiqué que lorsque l’impact sur le prix des denrées de premières nécessités à la sortie de la campagne n’est pas ressenti, cela constitue un manque à gagner très important pour notre pays.

« L’Etat subventionne en amont pour avoir des produits à prix contrôlés en aval », a-t-il souligné.

A l’entendre, cette subvention de la part de l’Etat ne doit pas bénéficier à d’autres pays mais plutôt à notre économie et à nos populations.

Le ministre d’Etat a aussi déclaré que cette année, l’Etat va mettre à disposition les intrants en amont mais les producteurs seront invités à travers des conventions qui seront signés à faire en sorte que leurs récoltes puissent être cédées à un pourcentage qui sera défini par la SONAGESS qui sera implantée sur toute l’étendue du territoire national pour faire les stocks.

Il a également dit que les entretiens des stocks au moment venu , lorsque le prix des denrées sera élevée sur le marché que celle-ci puisse faire de la péréquation en faisant ressortir ces produits qu’elle aurait acquis au moment des récoltes.

« C’est très important car cela garantie un certain équilibre des prix sur le marché tout au long de l’année. Quand nous subventionnons en amont, c’est pour qu’à la sortie cela puisse profiter à l’ensemble de la population Burkinabè car tout le monde n’est pas producteur », a-t-il conclu.

Quant aux producteurs, ils ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance au gouvernement pour les efforts consentis à leur endroit.

Ils se sont donc engagés à relever le défi pour accroitre la production agricole au titre de la présente campagne humide 2025-2026 pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire au Burkina-Faso.

De l’avis du directeur régional en charge de l’Agriculture des Hauts-Bassins, cette campagne 2025-2026 présente une lueur d’espoir à l’horizon sur son ressort territorial au regard des moyens mis à la disposition des producteurs par l’Etat pour leur permettre de mener à bien leurs activités agricoles.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/bz