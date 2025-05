Burkina-Nahouri- Sport

Nahouri/Coupe de la directrice de la maison d’arrêt : L’académie militaire Georges Namoano sacrée championne

Pô, 12 mai 2025 (AIB)-L’Académie militaire Georges Namoano de Pô, a remporté, ce samedi 10 mai 2025, la première édition de la coupe de la directrice de la maison d’arrêt et de correction. La cérémonie a été présidée par le Haut- commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam en présence de plusieurs invités dont une délégation des responsables de la prison civile de Navrongo (Ghana).

Placée sous le thème : «Sport, facteur de résilience et de solidarité pour une réinsertion réussie», la première édition de la coupe de la directrice de la maison d’arrêt et de correction de Pô débutée le 11 avril 2025 a connu son épilogue ce 10 mai 2025 sur le terrain de ladite maison d’arrêt.

Pendant deux semaines, 8 équipes de FDS, de VDP et 6 équipes civiles se sont rivalisées dans un esprit de fairplay et de fraternité.

Selon la promotrice, Assetou Ouattara, par ailleurs directrice de la maison d’arrêt, a indiqué que la compétition résonne comme un appel à l’espoir et à l’action dans un Burkina Faso confronté à de nombreux défis.

A travers cette compétition, la promotrice a voulu cultiver la résilience, renforcer les liens sociaux et semer les graines d’une véritable solidarité, y compris derrière les murs d’un établissement pénitentiaire.

La finale a opposé l’AS justice à celle de l’Académie militaire Georges Namoano qui est sortie vainqueur de cette première édition par le score de 1 but à 0 aux tirs aux buts.

L’équipe gagnante a remporté un trophée, un jeu de maillots et une enveloppe de 75 000 F CFA.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a félicité la directrice et toute son équipe pour cette très belle initiative.

Il faut noter que cette première édition a été parrainée par le directeur général du fonds national pour la promotion du sport et des loisirs représenté à la cérémonie par le directeur provincial des Sports du Nahouri, Urbain Bamogo.

Agence d’information du Burkina

