Nakambé : Le gouverneur Lamizana lance la campagne régionale de promotion de la solidrité, « Dèmè Sira »

Tenkodogo, (AIB) – La région du Nakambé a lancé, lundi la campagne régionale de promotion de la solidarité « Dèmè Sira », une initiative nationale visant à renforcer l’entraide, à soutenir les personnes vulnérables et à valoriser les pratiques communautaires qui fondent la cohésion sociale au Burkina Faso.

Face aux effets des défis sécuritaires, marquée par des déplacements de populations et une augmentation des besoins humanitaires, les autorités ont décidé de promouvoir les mécanismes traditionnels d’entraide.

Dans son allocution d’ouverture, le Colonel Aboudou Karim Lamizana gouverneur de la région du Nakambé, a indiqué que « la solidarité a toujours été au cœur des pratiques sociales burkinabè ». Il a cité le partage, l’hospitalité, la parenté à plaisanterie, les tontines communautaires, les travaux collectifs tels que le sossoaga en mooré ou le yaoulè en bissa, ainsi que les médiations coutumières assurées par les forgerons, les wemba et les petits-fils yaguensé.

Il a relevé que ces valeurs nécessitent une mise en avant afin d’être transmises aux jeunes générations.

Le Directeur régional de l’action humanitaire et de la solidarité nationale, Boukaré Zabsonré, a indiqué que la campagne « Dèmè Sira », lancée au niveau national le 14 novembre par le Premier ministre, signifie « la solidarité en marche » en langue nationale.

Elle vise à encourager chaque citoyen à adopter un comportement d’entraide au quotidien, notamment envers les personnes déplacées internes et les autres ménages en situation de vulnérabilité.

Pour faciliter la collecte des contributions, des boîtes seront installées dans les directions régionales et provinciales de l’action humanitaire, ainsi que dans des lieux publics à forte fréquentation. Un dispositif de contribution en ligne sera également disponible pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

Selon Boukaré Zabsonré, les dons peuvent être faits « en nature ou en espèces » au profit des personnes ayant exprimé des besoins prioritaires.

La campagne régionale se déroule du 14 novembre2025 au 31 janvier 2026. Une caravane nationale traversera l’ensemble des régions du pays. Dans le Nakambé, elle est annoncée pour le 6 décembre. Les autorités invitent les populations à réserver un accueil marqué à la délégation chargée de transmettre les messages liés à la solidarité.

La campagne « Dèmè Sira » constitue un cadre d’action pour renforcer la mobilisation communautaire en faveur des personnes en difficulté et promouvoir le vivre-ensemble. Les responsables régionaux appellent les habitants du Nakambé à s’impliquer afin de contribuer à l’effort national de solidarité.

